Xiaomi выпустила необычный маршрутизатор с Wi-Fi 7, поддержкой MLO и HyperOS. Он точно разгонит ваш интернет

Фархад
Xiaomi

Китайский производитель всего на свете Xiaomi выпустил новый роутер с довольно уникальным дизайном и не менее экзотичным названием — Xiaomi Whole-Home Router BE3600 Pro.

Девайс предлагает поддержку Wi-Fi 7, высокоскоростную передачу данных до 3600 Мбит/с и взаимодействие с устройствами умного дома. Внутри Xiaomi BE3600 Pro установлен четырехъядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц. Он поддерживает диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, используя агрегацию Multi-Link Operation (MLO) для обеспечения стабильных высокоскоростных соединений по всему дому.

На корпусе роутера расположен адаптивный порт WAN/LAN 2,5G с пропускной способностью до 2000 Мбит/с, а также три порта LAN 1G. Заявленный радиус действия — 160 метров. Разумеется, в нём предусмотрена поддержка Mesh-сетей Xiaomi, которая позволяет пользователям подключать до 10 роутеров к одной сети.

Среди прочих особенностей Xiaomi BE3600 Pro — функция NFC Tap-to-Connect для мгновенного подключения к сети с Android, HyperOS Connect, управление через приложение Mi Home или веб-интерфейс, создание гостевых сетей, шифрование данных, родительский контроль, встроенный брандмауэр и ускорение игр.

Маршрутизатор Xiaomi BE3600 Pro уже доступен в Китае по цене 349 юаней (4800 рублей). Ждём, когда он появится на местных маркетплейсах. 

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Источник:
GizmoChina
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