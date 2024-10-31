Xiaomi выпустила необычный портативный диспенсер. Он нагревает воду всего за 3 секунды

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Xiaomi не перестаёт удивлять необычными гаджетами. Сегодня бренд представил портативный диспенсер с функцией мгновенного нагрева воды. По сути, это идеальный термос для походов и не только.Габариты Xiaomi Mijia Portable Hot Water Dispenser составляют 80x80x214 мм, а внешне он напоминает обычную термокружку. Весит гаджет 880 г. Его вполне можно носить в боковом кармане рюкзака. Из ключевых фич — выдвижной носик для подачи воды. Внутри предусмотрена ёмкость для стандартных бутылок объёмом от 330 мл до 596 мл, а крышку из нержавеющей стали можно использовать вместо чашки.Девайс использует технологию керамического нагрева. При прохождении через диспенсер вода нагревается всего за три секунды. На выбор доступно несколько температурных режимов — комнатная температура, 45 °C, 60 °C, 75 °C и 95 °C. Более того, пользователь может регулировать температуру с шагом в 5 °C в диапазоне от 45 °C до 95 °C.Также в диспенсере предусмотрен режим самоочистки и блокировки от детей. Девайс пока доступен только в Китае по цене 249 юаней (~$35).