Xiaomi выпустила неприлично дешёвый смартфон Redmi 14C. У него даже есть то, чего так не хватает базовым iPhone

Фархад
Redmi 14C

Сегодня, 30 августа, компания Xiaomi официально представила новый бюджетный смартфон Redmi 14C, который может похвастаться переосмыслённым дизайном, большим дисплеем и чипсетом MTK Helio G81 Ultra.

Redmi 14C получил 6,88-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. Из минусов — подбородок и каплевидный вырез под фронталку на 13 Мп.

Новинка также официально стала первым смартфоном на базе чипсета MediaTek Helio G81 Ultra. На выбор доступны конфигурации с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Redmi 14C

На задней панели находится шайба в стиле флагманов с основным сенсором на 50 Мп и дополнительным датчиком глубины. Два других выреза отведены под светодиодную вспышку и заглушку.

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Среди прочих особенностей — батарея на 5160 мАч с зарядкой до 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников.

Redmi 14C уже доступен в Европе по цене от 119 евро за комплектацию 4/128 ГБ и 149 евро за версию на 8/256 ГБ.
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Источник:
GSM Arena
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