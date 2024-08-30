Xiaomi выпустила неприлично дешёвый смартфон Redmi 14C. У него даже есть то, чего так не хватает базовым iPhone

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Сегодня, 30 августа, компания Xiaomi официально представила новый бюджетный смартфон Redmi 14C, который может похвастаться переосмыслённым дизайном, большим дисплеем и чипсетом MTK Helio G81 Ultra.Redmi 14C получил 6,88-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. Из минусов — подбородок и каплевидный вырез под фронталку на 13 Мп.Новинка также официально стала первым смартфоном на базе чипсета MediaTek Helio G81 Ultra. На выбор доступны конфигурации с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.На задней панели находится шайба в стиле флагманов с основным сенсором на 50 Мп и дополнительным датчиком глубины. Два других выреза отведены под светодиодную вспышку и заглушку.Среди прочих особенностей — батарея на 5160 мАч с зарядкой до 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников.Redmi 14C уже доступен в Европе по цене от 119 евро за комплектацию 4/128 ГБ и 149 евро за версию на 8/256 ГБ.