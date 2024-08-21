Xiaomi выпустила нереально крутую селфи-палку с телескопическим штативом на полтора метра

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Народный бренд Xiaomi порадовал любителей мобильной съёмки новым карманным штативом, который легко трансформируется в селфи-палку. Девайс получил название Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick.Селфи-палка Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick оборудована телескопической штангой длиной 1,6 м. Она сделана из алюминиевого сплава, что обеспечивает её прочность и простоту в использовании. Устойчивость в режиме штатива обеспечивает ребристая структура из цинкового сплава, а удлинённые ножки штатива снижают вероятность тряски при съёмке.Сами ножки получили нескользящие силиконовые вставки. Кроме того, в Xiaomi Zoom Selfie Stick есть пульт дистанционного управления, который подключается к смартфону по Bluetooth. Его можно прицепить к штативу с помощью магнитов. Пульт позволяет запускать камеру, переключаться между режимами фото и видео и масштабировать кадр с шагом 0,1x.Самое крутое — наличие холодного башмака на клешне для светильника, микрофона или другого аксессуара.Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick уже можно приобрести в Китае за 149 юаней (~ 1910 рублей).