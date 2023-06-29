Xiaomi выпустила новый смарт-телевизор. Он стоит сущие гроши

Фархад
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Компания Xiaomi представила новый бюджетный смарт-телевизор Xiaomi TV EA32 (L32MA-E) с четырехъядерным процессором и двухдиапазонным Wi-Fi всего за $80.

Телевизор получил металлический корпус Unibody и 32-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD (1366x768 пикселей), стандартной частотой обновления 60 Гц и тонкими рамками.

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Новинка также работает на четырехъядерном процессоре с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Кроме того, гаджет поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и установку сторонних приложений для Android TV. Для сравнения, в прошлогодней модели установлен двухядерный чипсет и модуль Wi-Fi только на 2,4 ГГц.

На корпусе расположен один порт HDMI, два разъёма USB-A, AV-вход или «тюльпаны», а также выход для антенны. Другие характеристики пока не известны.

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Новинка доступна только в Китае по цене 599 юаней (~7200 рублей). Ждём, когда телик начнут завозить в Россию по параллельному импорту.
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Источник:
ITHome
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