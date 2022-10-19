Xiaomi Телевизоры

Xiaomi выпустила топовый телевизор для игр и сериалов за 26 100 рублей

Александр


Компания Xiaomi анонсировала выпуск телевизора Redmi Gaming TV X Pro. Его отличает большой экран, мощная начинка и относительно низкая цена.

Redmi Gaming TV X Pro получил 4K-матрицу диагональю 65 или 75 дюймов с частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологий MEMC, VRR, AMD FreeSync Premium и Dolby Vision, а также 94-процентным охватом цветового спектра DCI-P3 со значением DeltaE около 2 единиц. Среди коммуникационных портов — один вход HDMI 2.1, по два HDMI 2.0 и USB 2.0, вход RJ-45 и модуль Wi-Fi. В качестве аппаратной платформы используется четырёхъядерный процессор с ядрами Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.

Redmi Gaming TV X Pro с экраном диагональю 75 дюймов будет стоить около 595 долларов (37 500 рублей), а версия с 65-дюймовый экраном обойдётся ещё дешевле — всего за 415 долларов (26 100 рублей). Xiaomi намерена продавать этот телевизор геймерам и любителям сериалов и фильмов с динамичными сценами.
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Комментарии

Bazily
+255
Bazily
Саша, что значит ТОПОВЫЙ? Уже были обзоры? Может у вас его распаковали и попользовались с недельку? Хлаоми всегда на коробке пишет красивые циферки, а по факту оказывается, что все сделано из г@внa и палок впридачу с кривым и лагающим софтом.
Вчера в 21:12
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+6
neosov
Соглашусь на все 100%)))
2 часа назад в 21:51
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catfelix
+149
catfelix
Ну, ведь какая то причина удешевления есть? Возможно низкая яркость, контрастность, слабый проц с низкой тактовой частотой или экран полный отстой и корпус из переработанного радиоактивного пластика 😀 ?
2 часа назад в 22:33
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