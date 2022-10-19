Xiaomi выпустила топовый телевизор для игр и сериалов за 26 100 рублей

Компания Xiaomi анонсировала выпуск телевизора Redmi Gaming TV X Pro. Его отличает большой экран, мощная начинка и относительно низкая цена.Redmi Gaming TV X Pro получил 4K-матрицу диагональю 65 или 75 дюймов с частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологий MEMC, VRR, AMD FreeSync Premium и Dolby Vision, а также 94-процентным охватом цветового спектра DCI-P3 со значением DeltaE около 2 единиц. Среди коммуникационных портов — один вход HDMI 2.1, по два HDMI 2.0 и USB 2.0, вход RJ-45 и модуль Wi-Fi. В качестве аппаратной платформы используется четырёхъядерный процессор с ядрами Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.Redmi Gaming TV X Pro с экраном диагональю 75 дюймов будет стоить около 595 долларов (37 500 рублей), а версия с 65-дюймовый экраном обойдётся ещё дешевле — всего за 415 долларов (26 100 рублей). Xiaomi намерена продавать этот телевизор геймерам и любителям сериалов и фильмов с динамичными сценами.