Xiaomi выпустила портативную соковыжималку Mijia Portable Juicer Cup 2. Стоит копейки, работает шустро

Фархад
Xiaomi

Портативная соковыжималка Xiaomi Mijia Portable Juicer Cup 2 обеспечивает быстрый отжим сока всего за 40 секунд благодаря мощному двигателю с частотой вращения 19 500 об/мин. Она оснащена литиевой батареей ёмкостью 1300 мАч, заряда которой хватает на 12 порций напитков.

Xiaomi

Внутри контейнера ёмкостью 300 мл расположены зубчатые лезвия из нержавеющей стали марки 304. Они позволяют даже измельчать лёд. Заряжается девайс через порт USB Type-C. Ещё Xiaomi предусмотрела функцию автоматической очистки за 40 секунд, которую можно активировать двойным нажатием кнопки питания.


Xiaomi
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Пока портативная соковыжималка Xiaomi Mijia Portable Juicer Cup 2 доступна только в Китае по цене 99 юаней (~1235 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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