Xiaomi выпустила самый полезный девайс на любой сезон — кондиционер Mijia с функцией самоочистки

Фархад
Xiaomi

Китайский производитель электроники Xiaomi представил новый экономичный кондиционер с очень длинным названием Mijia Air Conditioner Super Energy Saving 3-HP Wall-mounted Unit.

Девайс представляет собой стильный блок с матовым корпусом, LCD-экраном и инверторным компрессором. Производитель заявляет, что специально разработанная конструкция воздуховода позволяет оптимизировать направление потока воздуха. Вдобавок, электронный расширительный клапан точно регулирует поток хладагента, обеспечивая быстрое охлаждение за 40 секунд и нагрев за 80 секунд.

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Кондиционер Xiaomi может работать для обогрева при температуре -35°C и на охлаждение при температуре 60°C. Также для защиты здоровья пользователей во внутреннем блоке предусмотрена высокотемпературная сушка для уничтожения бактерий, а наружный блок оснащён системой очистки от конденсата для предотвращения появления плесени. Кроме того, девайс будет напоминать пользователям о необходимости в очистке.

Пока новый аппарат для охлаждения и обогрева от Xiaomi продаётся только в Китае по цене 4299 юаней (~$592).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

kardigan
+3669
kardigan
А што он там охлаждает?! Где параметры, какую площадь он может эффективно охлаждать?!😀
час назад в 14:40
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