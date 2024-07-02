Xiaomi выпустила самый полезный девайс на любой сезон — кондиционер Mijia с функцией самоочистки

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Китайский производитель электроники Xiaomi представил новый экономичный кондиционер с очень длинным названием Mijia Air Conditioner Super Energy Saving 3-HP Wall-mounted Unit.Девайс представляет собой стильный блок с матовым корпусом, LCD-экраном и инверторным компрессором. Производитель заявляет, что специально разработанная конструкция воздуховода позволяет оптимизировать направление потока воздуха. Вдобавок, электронный расширительный клапан точно регулирует поток хладагента, обеспечивая быстрое охлаждение за 40 секунд и нагрев за 80 секунд.Кондиционер Xiaomi может работать для обогрева при температуре -35°C и на охлаждение при температуре 60°C. Также для защиты здоровья пользователей во внутреннем блоке предусмотрена высокотемпературная сушка для уничтожения бактерий, а наружный блок оснащён системой очистки от конденсата для предотвращения появления плесени. Кроме того, девайс будет напоминать пользователям о необходимости в очистке.Пока новый аппарат для охлаждения и обогрева от Xiaomi продаётся только в Китае по цене 4299 юаней (~$592).