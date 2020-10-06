











Poco С3 официально запущен в Индии как самый доступный смартфон суббренда Xiaomi с похожими характеристиками и дизайном на Redmi C3.Новинка получила 6,53-дюймовый ЖК-дисплей HD+ IPS с разрешением 720 на 1600 пикселей и соотношением сторон 20: 9. В верхней части экрана размещена каплевидная выемка по 5-мегапиксельную селфи-камеру.Poco С3 работает на базе чипсета MediaTek G35 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а накопитель будет доступен в двух вариантах на 32 или 64 ГБ с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD до 512 ГБ.Одной из самых заметных характеристик стала батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Также сообщается о наличии нанопокрытия P2i, которое обеспечивает защиту от брызг.Система основной камеры Poco С3 состоит из 13-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельного макрообъектива и 2-мегапиксельного датчика глубины для портретного режима. Пользователи из коробки получат MIUI 12 на базе Android 10. Пока неизвестно, когда производитель обновит устройство до Android 11.Новинка поступит в продажу 16 октября и будет доступен в трех цветовых решениях: арктический синий, салатовый и матовый черный. Стоимость версии 3/32 ГБ составит 100 долларов, а модель с 4/64 ГБ оценена в 120 долларов.