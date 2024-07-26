Xiaomi выпустила спецверсию Poco F6 в дизайне Дэдпула и Росомахи

Фархад
POCOPOOL

Лимитированный смартфон приурочен к премьере фильма «Дэдпул и Росомаха». От обычного Poco F6 он отличается дизайном и упаковкой. 

Poco F6 Deadpool & Wolverine Limited Edition получил красный корпус с принтом Дэдпула и Росомахи на задней панели. Упакован девайс в специальную коробку вместе со стилизованным адаптером питания, стикерами и скрепкой для извлечения лотка SIM-карты в форме эмблемы Дэдпула. Никаких кастомных обоев или значков в смартфоне нет.

POCOPOOL

Напомним, Poco F6 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с развёрткой 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3, 12/256 ГБ памяти, основную камеру на 50 Мп, фронталку на 20 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч.

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Лимитированная версия Poco F6 оценена в 29 999 индийских рупий (~31 тысяча рублей). Пока смартфон доступен только в Индии, но есть вероятность, что скоро такие устройства появятся и на местных маркетплейсах.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+682
S.T.A.L.K.E.R.
Для таких понтов — очень слабая начинка 😂😂😂
26 июля 2024 в 20:54
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