Xiaomi выпустила сразу две настольные лампы. Цена просто смех

Артем
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Mijia Table Lamp 2 и Mijia Table Lamp 2 Lite предназначены для комфортной работы и учебы.

Верхняя планка Lamp 2 длиной 60 см имеет 112 светодиодов и охватывает большую часть рабочего стола. Индекс цветопередачи составляет Ra97, поэтому все объекты на столе практически не бликуют, чем снижают нагрузку на глаза при длительной работе. Поскольку Г-образная стойка фиксированная, угол освещения меняется на самой перекладине. Соединительный шарнир позволяет выбрать положение наклона до 25 градусов.

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Лампа подключается к экосистеме Mi Home на базе HyperOS и управляется голосом. Также устройство можно подружить с другими гаджетами умного дома.

Lamp 2 Lite — доступный вариант среди представленных новинок. Однородность света сохраняется в центральной зоне размером 30×50 см. Возможности цветопередачи чуть ниже — Ra90, но все еще на достойном уровне.

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Младшая версия более гибкая. Она вращается по горизонтали, благодаря трехосевому шарниру в центре подставки и по вертикали за счет центрального сгиба стойки.

Пока настольные лампы доступны только в Китае. Mijia Table Lamp 2 и Mijia Table Lamp 2 Lite оценили в $28 (~2 600 руб) и $11 (~ 1000 руб) соответственно.
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Источник:
Gizmochina
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