Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Александр

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент новым сетевым удлинителем. Как и предыдущая модель, он обладает шестью розетками и несколькими USB-портами, но теперь появилась поддержка всевозможных технологий быстрой зарядки.

В розетках используются разъёмы для вилок стандартов, используемых в Китае, и это даже хорошо, ведь к удлинителю можно подключать устройства, выпущенные для китайского рынка, которые обычно стоят гораздо дешевле глобальных версий. Также имеются три USB-порта: Type-A на 18 Вт и два Type-C по 20 и 67 Вт соответственно с поддержкой зарядок по стандартам PD 3.0, QC3.0, FCP, AFC, Apple 2.4A и BC 1.2. Суммарная мощность всех подключенных приборов не более 2500 Вт. Предусмотрена защита от перегрузки, скачков тока и напряжения, короткого замыкания и перегрева.

В пересчёте на российскую валюту этот удлинитель стоит в Китае всего около 1250 рублей, что довольно дёшево, особенно с учётом того, что он заменяет собой отдельный проводной адаптер с быстрой зарядкой. Он миниатюрный, поэтому позволит сэкономить немало места на столе или под ним.
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Комментарии

+224
Виктор Пересвет
«Да что ты такое несёшь»…))) 🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
2 минуты назад
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