Xiaomi выпустила умную паровую духовку Mijia Smart Steam Oven. Такая должна быть на каждой кухне

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Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает расширять ассортимент своей продукции. В этот раз компания представила умную паровую духовку Mijia Smart Steam Oven, предназначенную для приготовления здоровой пищи дома.В последние годы аэрофритюрницы стали любимым кухонным устройством для многих благодаря возможности готовить пищу, используя горячий воздух вместо масла. Новинка Xiaomi сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы и обычной духовки. В отличие от большинства обычных пароварок, Mijia Smart Steam Oven оснащена мощной паровой камерой и предлагает несколько режимов приготовления с возможностью управления со смартфона.Бонусом производитель предлагает приложение со множеством рецептов для приготовления здоровой пищи без масла.Xiaomi Mijia Smart Steam Oven пока доступна только в Китае по цене 1999 юаней (~23 000 рублей). Ожидается, что скоро гаджет выйдет и на других рынках.