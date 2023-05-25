Xiaomi выпустила умную паровую духовку Mijia Smart Steam Oven. Такая должна быть на каждой кухне

Фархад
Mijia Oven

Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает расширять ассортимент своей продукции. В этот раз компания представила умную паровую духовку Mijia Smart Steam Oven, предназначенную для приготовления здоровой пищи дома.

В последние годы аэрофритюрницы стали любимым кухонным устройством для многих благодаря возможности готовить пищу, используя горячий воздух вместо масла. Новинка Xiaomi сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы и обычной духовки. В отличие от большинства обычных пароварок, Mijia Smart Steam Oven оснащена мощной паровой камерой и предлагает несколько режимов приготовления с возможностью управления со смартфона.

Mijia Oven

Бонусом производитель предлагает приложение со множеством рецептов для приготовления здоровой пищи без масла.

Xiaomi Mijia Smart Steam Oven пока доступна только в Китае по цене 1999 юаней (~23 000 рублей). Ожидается, что скоро гаджет выйдет и на других рынках.
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Источник:
GizmoChina
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