Xiaomi выпустила умный осушитель воздуха Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L с HyperOS

Фархад



Компания Xiaomi представила новый полезный гаджет для умного дома — Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L. Это инновационный осушитель воздуха с двухроторным частотно-регулируемым компрессором Panasonic, который способен снизить влажность в помещении до 60 кв.м. всего за 10 минут.

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Отдельное внимание Xiaomi уделила технологии предотвращения замерзания. Он точно контролирует температуру испарений, обеспечивая стабильное осушение без обледенения даже в чрезмерно влажных условиях. К слову, большинство обычных осушителей часто покрываются инеем и перестают работать.

Вдобавок Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L оснащён плазменным генератором, который выделяет положительные и отрицательные ионы для эффективной стерилизации воздуха. Наряду с плотным фильтром с ионами серебра он блокирует крупные частицы в воздухе и снижает размножение бактерий.



Среди прочих особенностей Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L — ЖК-экран с отображением температуры и уровня влажности, максимально бесшумная работа, интеграция в экосистему HyperOS, а также управление через приложение Mi Home.

Xiaomi Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L поступит в продажу в Китае с 3 декабря по цене 1999 юаней (~$276).
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Источник:
GizmoChina
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