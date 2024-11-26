Xiaomi выпустила умный осушитель воздуха Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L с HyperOS







Компания Xiaomi представила новый полезный гаджет для умного дома — Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L. Это инновационный осушитель воздуха с двухроторным частотно-регулируемым компрессором Panasonic, который способен снизить влажность в помещении до 60 кв.м. всего за 10 минут. Компания Xiaomi представила новый полезный гаджет для умного дома — Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L. Это инновационный осушитель воздуха с двухроторным частотно-регулируемым компрессором Panasonic, который способен снизить влажность в помещении до 60 кв.м. всего за 10 минут. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отдельное внимание Xiaomi уделила технологии предотвращения замерзания. Он точно контролирует температуру испарений, обеспечивая стабильное осушение без обледенения даже в чрезмерно влажных условиях. К слову, большинство обычных осушителей часто покрываются инеем и перестают работать.Вдобавок Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L оснащён плазменным генератором, который выделяет положительные и отрицательные ионы для эффективной стерилизации воздуха. Наряду с плотным фильтром с ионами серебра он блокирует крупные частицы в воздухе и снижает размножение бактерий.Среди прочих особенностей Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L — ЖК-экран с отображением температуры и уровня влажности, максимально бесшумная работа, интеграция в экосистему HyperOS, а также управление через приложение Mi Home.Xiaomi Mijia Smart Inverter Dehumidifier 30L поступит в продажу в Китае с 3 декабря по цене 1999 юаней (~$276).