Xiaomi работает над новой технологией аккумулятора, с которой емкость батареи будет на 10% больше при аналогичных размерах корпуса. Телефоны с ней могут оказаться в продаже уже в следующем году.

Увеличенная емкость аккумулятора даст смартфону до 100 минут работы при стандартной нагрузке относительно аккумулятора того же размера. Эта технология позволит увеличить автономность мобильных устройств, не делая корпуса толще.

В аккумуляторе поменяли расположение ряда элементов. В частности, модель PCM теперь повернут под углом 90 градусов, что и позволило сэкономить место внутри корпуса.

Производители пришли к выводу, что емкий аккумулятора важнее, чем стильный корпус, поэтому его увеличенная толщина — компромисс. Например, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оказались толще предшественников XS и XS Max, при этом автономность увеличилась.

В январе текущего года Xiaomi анонсировала по-настоящему беспроводную зарядку AirCharge. Она работает по воздуху и способна заряжать устройства в радиусе нескольких метров. Физические препятствия, вроде мебели, не снижают эффективность.





