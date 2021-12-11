Xiaomi работает над новой технологией аккумулятора, с которой емкость батареи будет на 10% больше при аналогичных размерах корпуса. Телефоны с ней могут оказаться в продаже уже в следующем году.
Увеличенная емкость аккумулятора даст смартфону до 100 минут работы при стандартной нагрузке относительно аккумулятора того же размера. Эта технология позволит увеличить автономность мобильных устройств, не делая корпуса толще.В аккумуляторе поменяли расположение ряда элементов. В частности, модель PCM теперь повернут под углом 90 градусов, что и позволило сэкономить место внутри корпуса.
Производители пришли к выводу, что емкий аккумулятора важнее, чем стильный корпус, поэтому его увеличенная толщина — компромисс. Например, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оказались толще предшественников XS и XS Max, при этом автономность увеличилась.
В январе текущего года Xiaomi анонсировала по-настоящему беспроводную зарядку AirCharge. Она работает по воздуху и способна заряжать устройства в радиусе нескольких метров. Физические препятствия, вроде мебели, не снижают эффективность.
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Что за заголовки? Прям на уровне упоротых с 4пда.
А тут у нас на уровне упоротых с какого ресурса?)
Дарю заголовок, можете использовать.