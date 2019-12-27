



Следующий флагман Xiaomi будет заряжаться гораздо быстрее предыдущих моделей. В феврале компания выпустит смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro с поддержкой быстрой зарядки.



Одна из новинок Xiaomi — Mi 10 Pro — будет комплектоваться зарядным адаптером с мощностью 66 ватт и сможет полностью заряжаться от него всего за 35 минут. Об этом сообщил один из инсайдеров, знакомый с процессом разработки устройств. Xiaomi также работает над созданием беспроводной зарядки мощностью 50 ватт, но она ещё не завершена, поэтому вряд ли будет готова к моменту выпуска Mi 10 и Mi 10 Pro.



Информация о предполагаемых характеристиках Mi 10 и Mi 10 Prо появилась около месяца назад, когда смартфоны Xiaomi с названиями J1 и J2 были замечены в документации агентства связи 3C. J1 носит носит модельный номер M2001J1E/C 5G, обладает поддержкой сетей связи пятого поколения и поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 ватт (20 вольт и 3,25 ампера).



У младшей модели MDY-11-EF зарядка более медленная — 30 ватт (10 вольт и 3 ампера). Поддержка 5G у этого смартфона, скорее всего, тоже будет предусмотрена.



Предполагается, что Mi 10 и Mi 10 Pro получат аккумуляторы более высокой ёмкости, чем у Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi Note 10, вышедших в этом году. Точная ёмкость пока неизвестна, но она может быть выше 4000 мАч. Оба смартфона будут работать на представленном недавно процессоре Qualcomm Snapdtagon 865, который обладает интегрированным модемом 5G. В серии Mi 10 будет применяться оперативная память стандарта LPDDR5, а экраны будут поддерживать частоту обновления 90 или 120 Гц.







