Xiaomi выпустит спецверсию самого популярного смартфона Poco в дизайне Дэдпула

Фархад
Deadpool

Компания Xiaomi в очередной раз объединится с Marvel Studios, чтобы выпустить лимитированную версию смартфона Poco F6 в честь скорого выхода фильма «Дэдпул и Росомаха».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Портал SmartPrix поделился первой фотографией смартфона Poco F6 Deadpool Edition. Девайс получил тёмно-красный корпус с текстурой под кожу, а в светодиодную вспышку встроена эмблема супергероя. Логотип Poco нанесён жёлтым цветом, а под ним красуется подпись Special Limited Edition. Также на спинке видны легендарные катаны Дэдпула.

Ожидается, что девайс также получит уникальные темы и значки, кастомную коробку и жирный комплект с наклейками, брелками, чехлом и другими аксессуарами. Скорее всего, Xiaomi анонсирует Poco F6 Deadpool Edition 26 июля, а продажи стартуют в начале августа.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Представлен странный зонт Xiaomi. Не зарядил — ходи мокрый
Представлен обновленный SSD Xiaomi на 1 ТБ
Xiaomi выпустила карманный принтер для смартфона

Рекомендации

Рекомендации

DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии