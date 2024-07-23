Xiaomi выпустит спецверсию самого популярного смартфона Poco в дизайне Дэдпула

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Компания Xiaomi в очередной раз объединится с Marvel Studios, чтобы выпустить лимитированную версию смартфона Poco F6 в честь скорого выхода фильма «Дэдпул и Росомаха».Портал SmartPrix поделился первой фотографией смартфона Poco F6 Deadpool Edition. Девайс получил тёмно-красный корпус с текстурой под кожу, а в светодиодную вспышку встроена эмблема супергероя. Логотип Poco нанесён жёлтым цветом, а под ним красуется подпись Special Limited Edition. Также на спинке видны легендарные катаны Дэдпула.Ожидается, что девайс также получит уникальные темы и значки, кастомную коробку и жирный комплект с наклейками, брелками, чехлом и другими аксессуарами. Скорее всего, Xiaomi анонсирует Poco F6 Deadpool Edition 26 июля, а продажи стартуют в начале августа.