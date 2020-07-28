



Компания Xiaomi готовит к выпуску обновление оболочки MIUI 12 и заимствовала для него одно из нововведений, которое появится на смартфонах Apple после выхода iOS 14. Об этом нововведении не рассказывали на презентации, хотя оно довольно интересное.



В коде бета-версии MIUI 12 была найдена функция, которая позволяет быстро выполнять на смартфоне заданные действия постукиванием по задней крышке. Это может быть запуск любого приложения, в том числе камеры, переключение на бесшумный режим, снятие скриншота и тому подобное. Действие можно установить в системных настройках. Скорее всего, эта возможность будет доступна не на всех смартфонах Xiaomi, а лишь на некоторых моделях, поскольку для определения постукивания требуется использование специальных сенсоров.



В точности то же самое реализовано в iOS 14 и нечто подобное, по слухам, планирует сделать в своих смартфонах компания Google. У кого из них получится лучше — покажет время.







