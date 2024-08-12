Xiaomi забросит поддержку 11 популярных моделей смартфонов

Компания Xiaomi пополнила список смартфонов, которые перестанут получать обновления в ближайшее время. В него попали в том числе очень популярные модели, продающиеся до сих пор.
Xiaomi Mi 10S
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T
Redmi Note 8
Poco M3 Pro 5G
Обладателям этих устройств можно не надеяться на получение новых версий Android, а также обновлений оболочки MIUI и выпуск свежих патчей безопасности. Впрочем, если учесть, насколько популярны эти модели, наверняка энтузиасты продолжат поддерживать их и будут разрабатывать неофициальные версии прошивок.
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