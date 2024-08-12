Xiaomi забросит поддержку 11 популярных моделей смартфонов

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Компания Xiaomi пополнила список смартфонов, которые перестанут получать обновления в ближайшее время. В него попали в том числе очень популярные модели, продающиеся до сих пор.Xiaomi Mi 10SXiaomi Mi 10 ProXiaomi Mi 10Xiaomi Mi 10 UltraXiaomi Mi 11 Lite 5GRedmi Note 10 ProRedmi Note 10Redmi Note 10 5GRedmi Note 10TRedmi Note 8Poco M3 Pro 5GОбладателям этих устройств можно не надеяться на получение новых версий Android, а также обновлений оболочки MIUI и выпуск свежих патчей безопасности. Впрочем, если учесть, насколько популярны эти модели, наверняка энтузиасты продолжат поддерживать их и будут разрабатывать неофициальные версии прошивок.