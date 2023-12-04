XNote Smart Pen — ручка со встроенным ChatGPT

На Kickstarter идёт сбор средств на реализацию проекта XNote Smart Pen. Это ручка с чернилами, которой можно писать в обычном блокноте с возможностью переносить рукописные записи в мобильное приложение. Казалось бы, не совсем понятно, кому и для чего может понадобиться такое, но у разработчиков есть уверенность, что они найдут целевую аудиторию.
Ручка оснащена модулем Bluetooth различными датчиками, которые определяют её движение и в режиме реального времени переносят сделанные в блокноте записи в мобильное приложение, где их можно отредактировать как печатный текст. Данные передаются с использованием шифрования SHA-256.
Приложение XNote распознаёт разные виды записей и может, к примеру, автоматически добавлять события и назначенные встречи в календарь на смартфоне. Поддерживается более пяти десятков языков, включая русский.
XNote Smart Pen можно использовать некоторое время и без соединения со смартфоном. Собственной памяти в ручке хватает для хранения приблизительно одной тысячи рукописных страниц. После синхронизации записи переносятся в приложение и хранятся на серверах, то есть их можно восстановить при необходимости.
Набор XNote на этапе начального финансирования можно купить за 179 долларов, а в дальнейшем цена увеличится. Поставки первым покупателям намечены на февраль 2024 года.
Разработчики также планируют получать деньги от платящих подписчиков. Пользователь может оформить подписку XNote Premium за 9 долларов в месяц или 59 долларов в год, после чего появляется возможность пользоваться возможностями ChatGPT, в том числе давать нейросетевому чат-боту задания для составления каких-либо текстов.
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