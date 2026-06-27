Яблочный шок: цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max резко взлетят

«По нашим прогнозам, стоимость Pro и Pro Max повысят на $100, а на базовые модели — на $50. Однако, учитывая рост цен на iPad и Mac может достичь $300, моя интуиция подсказывает, что цена новых iPhone может превысить $200 для моделей Pro и Pro Max. Думаю, времена роста цен на $50 прошли», — считает главный аналитик IDC Набила Попал.

Эпоха стабильных цен на «яблочные» устройства окончательно уходит в прошлое, считают аналитики из IDC.Последствия кризиса на рынке памяти и полупроводников ударит по грядущей линейке iPhone — даже базовые модели ощутимо прибавят в цене.Так стартовый ценник iPhone 18 Pro и Pro Max может составить $1299 и $1399 соответственно.Эксперты считают, что Apple может снизить ценовую планку за счет складного iPhone Ultra, стоимость которого может достичь $3 000 в максимальной конфигурации.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides