В Telegram-канале поклонников гаджетов «Яндекса» была опубликована фотография ещё не выпущенного устройства. Речь идёт об умной колонке «Яндекс.Станция Макс».
Колонка получила кодовое название yandexstation_2, а судя по обнаруженным ранее данным из прошивок, у неё есть LED-экран, подсветка с визуализацией звука, пульт дистанционного управления, поддержка кодеков Opus, Vorbis OGG, EAC3, AC3, AAC, VP9, HEVC и AVC, а также запуска видео с разрешением 4K в формате расширенного динамического диапазона HDR. Кроме того, она поддерживает звонки через «Яндекс.Мессенджер» и режим использования в нескольких комнатах, в том числе для общения между членами семьи.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: