Яндекс.Станция

В Telegram-канале поклонников гаджетов «Яндекса» была опубликована фотография ещё не выпущенного устройства. Речь идёт об умной колонке «Яндекс.Станция Макс».

Колонка получила кодовое название yandexstation_2, а судя по обнаруженным ранее данным из прошивок, у неё есть LED-экран, подсветка с визуализацией звука, пульт дистанционного управления, поддержка кодеков Opus, Vorbis OGG, EAC3, AC3, AAC, VP9, HEVC и AVC, а также запуска видео с разрешением 4K в формате расширенного динамического диапазона HDR. Кроме того, она поддерживает звонки через «Яндекс.Мессенджер» и режим использования в нескольких комнатах, в том числе для общения между членами семьи.
Ожидается, что колонка «Яндекс.Станция Макс» будет представлена 25 ноября на ежегодном мероприятии Yet another Conference. Там же может состояться анонс ещё нескольких новинок. Сколько будет стоить эта колонка, пока неизвестно, но наверняка дороже, чем «Яндекс.Станция» первого поколения (на фото в начале статьи), которая продаётся за 12 990 рублей.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

vc.ru vc.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» запустил долгосрочную аренду автомобилей по подписке «Яндекс» запустил долгосрочную аренду автомобилей по подписке

Утреннее шоу «Алисы» стало персональным Утреннее шоу «Алисы» стало персональным

Маркетплейс «Беру» переехал в «Яндекс.Маркет». Что изменилось для покупателей? Маркетплейс «Беру» переехал в «Яндекс.Маркет». Что изменилось для покупателей?