«Яндекс» и «Москвич» выпустили недорогой электромобиль для такси





Компания «Яндекс» и автозавод «Москвич» официально Компания «Яндекс» и автозавод «Москвич» официально представили совместный электромобиль UMO 5, предназначенный для работы в такси. Презентация новинки состоялась на мероприятии с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина. Новинка разработана структурой «Яндекс Электро» и будет производиться на мощностях столичного автозавода в партнёрстве с российской компанией EVM. По словам советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина, электромобиль будет доступен не только таксопаркам, но и частным покупателям.

Модель UMO 5 представляет собой локализованную версию китайского электромобиля GAC Aion Y Plus. Габариты машины составляют 4535 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1650 мм в высоту. Автомобиль оснащён передним приводом и электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы. Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея ёмкостью 63 кВт·ч обеспечивает запас хода от 300 до 430 километров в зависимости от сезонных условий, а быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 20 до 80 процентов примерно за 30 минут.В базовую комплектацию войдут светодиодная оптика, мультимедийная система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма, шесть подушек безопасности, система кругового обзора и подогрев элементов салона. Одной из ключевых особенностей станет интеграция голосового помощника «Алиса», с помощью которого можно управлять различными функциями, включая открытие багажника и настройку климата.Стоимость UMO 5 с учётом государственной субсидии на электротранспорт в размере 925 тысяч рублей составит около 2,5 миллиона рублей. Для сравнения, в Китае оригинальная модель GAC Aion Y Plus стоит 110 тысяч юаней (1,25 миллиона рублей в пересчёте по текущему курсу). В рамках лизинговой программы для таксопарков ежемесячный платёж при сроке аренды четыре года и нулевом первоначальном взносе составит 69 тысяч рублей. В такси его можно будет использовать с тарифом «Комфорт +» и ниже.По оценкам разработчиков, эксплуатация UMO 5 обойдётся примерно в 405 тысяч рублей в год, что на 255 тысяч рублей дешевле аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Экономия достигается за счёт меньших затрат на топливо (176,4 тысячи рублей) и обслуживание (88,5 тысячи рублей). Межсервисный интервал для электрокара составляет 15 тысяч километров, а гарантия на все узлы автомобиля действует в течение четырёх лет или 150 тысяч километров пробега. На данный момент уже произведено около ста экземпляров UMO 5. Параллельно «Яндекс Электро» ведёт работу по локализации других моделей, включая Xpeng G9 и G6, для последующего использования в такси.