Вы заметили, как «Яндекс Маркет» химичит? Не может дать нормальные цены — идёт на хитрость









Махинация раскрывается легко: если открыть тот же товар сначала в приложении или в браузере, где вы залогинены, а затем в браузере в режиме инкогнито и не залогиниваться в аккаунт, цены окажутся одинаковыми с точностью до рубля. И, как ни странно, во втором случае тоже будет указано «Для вас», хотя для кого именно — непонятно, ведь «Яндекс» не знает, кому именно он показывает такую цену. «Яндекс Маркет» начал завлекать пометкой «Для вас» с указанием размера скидки на товар. Покупатель, по мнению, работников «Яндекса» наверняка должен подумать, что цена была снижена персонально для него за какие-то заслуги. Реальность оказывается куда прозаичнее — в большинстве случаев цены одинаковы для всех.Махинация раскрывается легко: если открыть тот же товар сначала в приложении или в браузере, где вы залогинены, а затем в браузере в режиме инкогнито и не залогиниваться в аккаунт, цены окажутся одинаковыми с точностью до рубля. И, как ни странно, во втором случае тоже будет указано «Для вас», хотя для кого именно — непонятно, ведь «Яндекс» не знает, кому именно он показывает такую цену. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Это не единственная хитрость, к которой прибегает «Яндекс». На страницах некоторых товаров, написано «Дешевле нет», из чего складывается впечатление, что «Яндекс Маркет» будто бы предлагает самые низкие цены на эти товары. Конечно же, это обман, ибо такое невозможно в принципе. В условиях высокой конкуренции всегда найдётся кто-то, кто дотов продать товар хоть немного, но дешевле, чем у других. Торговым площадка нереально уследить за ценообразованием всего своего ассортимента, особенно когда он насчитывает миллионы товаров.Например, iPhone 15 Pro на 1 ТБ стоит на «Яндекс Маркете» 155 282 рублей, тогда как можно найти магазины, продающие ту же модель на 8 тысяч рублей дешевле. Если поискать подольше, прошерстить вторичный рынок (где есть не только бэушные, но и новые товары) и поторговаться, наверняка можно найти ещё более низкую цену. Закон о рекламе запрещает продавцам вводить покупателей в заблуждение относительно своего преимущества над другими участниками рынка (например, утверждениями о самых низких ценах, самом широком выборе или самом высоком качестве), но в «Яндексе», видимо, не читали этот закон.