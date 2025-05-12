«Яндекс Маркет» пойман на странных манипуляциях с розыгрышем айфонов





Несколько месяцев назад «Яндекс Маркет» запустил «Колесо призов» — подобие лотереи, в которой можно выиграть очень ценные вещи — наушники, смартфоны и ноутбуки Apple, фены Dyson, телевизоры, бытовую технику и тому подобное. Пользователь «Пикабу» с ником Несколько месяцев назад «Яндекс Маркет» запустил «Колесо призов» — подобие лотереи, в которой можно выиграть очень ценные вещи — наушники, смартфоны и ноутбуки Apple, фены Dyson, телевизоры, бытовую технику и тому подобное. Пользователь «Пикабу» с ником user10706557 накопил 100 попыток, начал использовать их все разом и очень обрадовался, когда ему выпал iPhone новейшей модели. Радость, впрочем, была недолгой, в итоге ему достался другой приз — купон со скидкой при покупке от определённой суммы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

user10706557 успел сделать скриншот, на котором видно, что стрелочки остановились на айфоне. С этой картинкой он обратился в поддержку «Яндекс Маркета», полагая, что там признают ошибку и отправят ему дорогостоящий приз. В переписке он ссылался на законодательство о защите прав потребителей и о рекламе, а также на рекомендации ФАС о прозрачности акций и недопустимости манипуляций. Поддержка «Маркета» была непреклонна: «Колесо призов» это не лотерея, поэтому правила здесь могут меняться в любой момент, а выигрыш того или иного товара, это лишь анимация на экране, не означающая, что этот товар в действительности будет передан пользователю.user10706557 крайне недоволен и планирует обратиться с жалобами на «Яндекс Маркет» в Роспотребнадзор и ФАС. Комментаторы с «Пикабу» рассказали несколько схожих историй. Например, одному из них на рулетке выпал чайник, а в призовом окне он увидел 20-процентную скидку на товары для отдыха от бренда DFC.Также нашлись более подкованные в техническом плане люди, которые объяснили, что анимация на пользовательском устройстве не означает ничего и не может гарантировать выигрыш хорошего приза, поскольку её легко подделать. Какой приз получит человек, определяется сразу после нажатия на кнопку раскручивания, а что происходит потом — лишь красивая анимация, радующая глаз. Впрочем, это не означает, что в «Колесе призов» никто ничего не выигрывает, просто шанс на получение приличного приза крайне маленький. Один из комментаторов выложил скриншот, подтверждающий, что ему выпала газонокосилка за 1 рубль вместо 10 тысяч рублей.