«Яндекс Маркет» пойман на странных манипуляциях с розыгрышем айфонов

Александр


Несколько месяцев назад «Яндекс Маркет» запустил «Колесо призов» — подобие лотереи, в которой можно выиграть очень ценные вещи — наушники, смартфоны и ноутбуки Apple, фены Dyson, телевизоры, бытовую технику и тому подобное. Пользователь «Пикабу» с ником user10706557 накопил 100 попыток, начал использовать их все разом и очень обрадовался, когда ему выпал iPhone новейшей модели. Радость, впрочем, была недолгой, в итоге ему достался другой приз — купон со скидкой при покупке от определённой суммы.

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user10706557 успел сделать скриншот, на котором видно, что стрелочки остановились на айфоне. С этой картинкой он обратился в поддержку «Яндекс Маркета», полагая, что там признают ошибку и отправят ему дорогостоящий приз. В переписке он ссылался на законодательство о защите прав потребителей и о рекламе, а также на рекомендации ФАС о прозрачности акций и недопустимости манипуляций. Поддержка «Маркета» была непреклонна: «Колесо призов» это не лотерея, поэтому правила здесь могут меняться в любой момент, а выигрыш того или иного товара, это лишь анимация на экране, не означающая, что этот товар в действительности будет передан пользователю.

user10706557 крайне недоволен и планирует обратиться с жалобами на «Яндекс Маркет» в Роспотребнадзор и ФАС. Комментаторы с «Пикабу» рассказали несколько схожих историй. Например, одному из них на рулетке выпал чайник, а в призовом окне он увидел 20-процентную скидку на товары для отдыха от бренда DFC.



Также нашлись более подкованные в техническом плане люди, которые объяснили, что анимация на пользовательском устройстве не означает ничего и не может гарантировать выигрыш хорошего приза, поскольку её легко подделать. Какой приз получит человек, определяется сразу после нажатия на кнопку раскручивания, а что происходит потом — лишь красивая анимация, радующая глаз. Впрочем, это не означает, что в «Колесе призов» никто ничего не выигрывает, просто шанс на получение приличного приза крайне маленький. Один из комментаторов выложил скриншот, подтверждающий, что ему выпала газонокосилка за 1 рубль вместо 10 тысяч рублей.

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Комментарии

tellurian
+2359
tellurian
У самого 2500 баллов уже
Подарки дрянь. Промокоды пусть себе оставят. Даже с ними дорого.
Сегодня в 16:13
#
Макс Кузнецов
+60
Макс Кузнецов
Кто-то сомневался в том что это лохотрон?)
Сегодня в 16:24
#
+26
kastin
Подтверждаю информацию. Вчера лично заметил подобное у себя. Это касается не только iPhone, но всех других весомых призов (в том числе и денежных). Барабан крутится, начинает замедляться и когда стрелочки выпадают на какой-то значимый приз, стелечки замедляются, останавливаются, но потом перекидывает на следующий сектор, или откидываются назад.
Сегодня в 16:43
#
+961
Paspartu kastin
Ничего вы не подтвердили. Вам ведь не выпало то, что потом отменили
2 часа назад в 18:33
#
+608
den3221
Всегда прокручивается или вверх или вниз! Яндекс еще те умельцы!
2 часа назад в 18:09
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tellurian
+2359
tellurian
Лохотрон. Яндекс себя этим только дискредитирует
23 минуты назад
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