Яндекс Яндекс Маркет Smart TV

«Яндекс Маркет» представил свой первый смарт-ТВ под новым брендом Tuvio. Его уже можно купить с хорошей скидкой

Фархад

Tuvio 4K Smart TV

Сервис «Яндекс Маркет» запустил собственный бренд электроники и бытовой техники — Tuvio.

Первым устройством нового бренда стал 43-дюймовый смарт-телевизор Tuvio на базе «Яндекс ТВ» с разрешением 4K Ultra HD, IPS-матрицей, подсветкой Direct LED, максимальной яркостью до 260 нит, а также динамиками мощностью 20 Вт. На корпусе присутствуют все необходимые разъёмы, включая HDMI x 3, USB-A x 2, Ethernet, AV, слот CI/CI+ и цифровой оптический выход.

В честь запуска телевизора «Яндекс Маркет» отдаёт телевизор Tuvio 4K Ultra HD со скидкой всего за 14 990 рублей. Предложение ограничено, а его стандартная цена составляет 19 990 рублей.

Tuvio

Помимо этой модели, сервис также планирует начать продажи 32-дюймовой версии ТВ с разрешением Full HD за 14 990 рублей (10 990 рублей по акции). В будущем под брендом Tuvio выйдут холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, чайники и другая потребительская электроника.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
«Яндекс Go» рассказал, как сэкономить на такси в последнюю неделю декабря
«Яндекс» запустил новый сервис для подписчиков «Плюса»
«Яндекс» представил собственный электросамокат

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+99
Konstantin Bulatnikov
Очередной nnm продукт с сервисами от Яндекса...
22 минуты назад
#