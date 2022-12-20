«Яндекс Маркет» представил свой первый смарт-ТВ под новым брендом Tuvio. Его уже можно купить с хорошей скидкой

Сервис «Яндекс Маркет» запустил собственный бренд электроники и бытовой техники — Tuvio.
Первым устройством нового бренда стал 43-дюймовый смарт-телевизор Tuvio на базе «Яндекс ТВ» с разрешением 4K Ultra HD, IPS-матрицей, подсветкой Direct LED, максимальной яркостью до 260 нит, а также динамиками мощностью 20 Вт. На корпусе присутствуют все необходимые разъёмы, включая HDMI x 3, USB-A x 2, Ethernet, AV, слот CI/CI+ и цифровой оптический выход.
В честь запуска телевизора «Яндекс Маркет» отдаёт телевизор Tuvio 4K Ultra HD со скидкой всего за 14 990 рублей. Предложение ограничено, а его стандартная цена составляет 19 990 рублей.
Помимо этой модели, сервис также планирует начать продажи 32-дюймовой версии ТВ с разрешением Full HD за 14 990 рублей (10 990 рублей по акции). В будущем под брендом Tuvio выйдут холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, чайники и другая потребительская электроника.