Топ-10 самых популярных ноутбуков во время самоизоляции

Apple MacBook Air 13 Mid 2017 ASUS VivoBook 15 X512 Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Apple MacBook Pro 16 Late 2019 Apple MacBook Air 13 Mid 2019 Apple MacBook Pro 16 Late 2019 ASUS TUF Gaming FX505 MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU ASUS M570DD-E4065 Apple MacBook Air 13 Mid 2019







«Яндекс» изучил, как менялись предпочтения россиян до и после перехода на режим самоизоляции, а также сколько граждане готовы потратить на покупку нового ноутбука. Для исследования использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 ноября 2019 года по 22 апреля 2020 года.Сообщается, что с ноября по март спрос на ноутбуки демонстрировал стабильные показатели, но после 8 марта 2020 года был зафиксирован скачок. Основной пик пришелся на 19 марта, по сравнению с 5 марта интерес покупателей вырос на 85%. «Яндекс» уточняет, что этой весной жители РФ интересуются гаджетами в полтора раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В компании считают, что это связано с переходом большинства людей на дистанционную работу и обучение.До мартовского пика россияне чаще всего интересовались моделями в среднем за 56 000 рублей, а перед 8 марта вырос спрос на устройства за 63 000 рублей и дороже. Уже в начале апреля средний ценник популярных предложений упал на 20% и достиг минимума — 49 000 рублей. На данный момент он варьируется в диапазоне от 50 до 53 тысяч рублей.Судя по информации «Яндекса», за исследуемый промежуток времени самой популярной моделью была MacBook Air 13 Mid 2017 со средней ценой 62 000 рублей. Помимо этого, изменились предпочтения россиян после перехода на самоизоляцию к выбору устройств других производителей. В топ-10 вошли ноутбуки из сегмента «игровых», которые ранее в этот рейтинг не попадали, например, MSI GF63 Thin 9RCX-697XRU со средней стоимостью 60 000 рублей и ASUS M570DD-E4065 со средним ценником 49 000 рублей.