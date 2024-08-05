Яндекс обновил систему рекомендаций в ТВ Станциях

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ТВ Станции с Алисой стали по-настоящему персональными, оставаясь семейным устройством. Теперь любой член семьи может легко перейти к любимым фильмам и сериалам — достаточно попросить Алису переключить аккаунт. Кроме того, система рекомендаций стала учитывать лайки и дизлайки пользователей к фильмам.На главном экране каждый будет видеть свой персональный контент: отобранные для него фильмы и сериалы, любимые приложения, телеканалы, а также историю просмотров. Пользователь сможет продолжить смотреть фильм ровно с того места, где прервался, даже если начинал на смартфоне. ТВ Станция напомнит ему о выходе нового эпизода сериала, за которым он следит. А если человек захочет сохранить фильм в избранном, ему нужно просто сказать: «Алиса, буду смотреть».Переключаться между аккаунтами стало очень удобно. Можно просто попросить: «Алиса, переключи на другой аккаунт», а если в семье есть ребёнок — «Алиса, включи детский аккаунт». Рекомендации разным членам семьи не будут перемешиваться между собой. Так, в рекомендации для взрослых не попадут отобранные для детей мультики, а ребёнок будет видеть только подходящий ему по возрасту контент. ТВ Станция позволяет подключить до четырёх аккаунтов, в том числе с семейной подпиской Яндекс Плюс. Например, Кинопоиском пользуются на одном телевизоре в среднем два человека.Благодаря лайкам и дизлайкам к фильмам, Алиса будет лучше знать вкусы пользователя. Уже при первом запуске устройства она просит зрителя выбрать несколько фильмов, чтобы узнать его предпочтения. Потом можно оставлять лайки и дизлайки в процессе выбора кино — Алиса запомнит, какие фильмы понравились, а какие предлагать не нужно. Помимо лайков система рекомендаций стала учитывать, какие фильмы человек сохранил в избранном.