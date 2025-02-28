«Яндекс» выпустил огромный 100-дюймовый телевизор. За эти деньги лучше не найти

Александр



Принадлежащий «Яндексу» бренд Tuvio выпустил 4K-телевизор с диагональю экрана 100 дюймов. Новинка стоит 199 990 рублей, но с картой «Яндекс Пэй» её можно приобрести с большой скидкой — за 181 991 рубль.

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Модельный номер телевизора — TD100UFBSV1. Он обладает матрицей Direct LED (DLED) с разрешением 3840×2160 пикселей, яркостью до 400 нит, временем отклика 8 мс и частотой обновления до 60 Гц. За звук отвечают стереодинамики мощностью 24 Вт с сертификацией Dolby Digital Plus. Также в наличии AV-вход, порт Ethernet (RJ-45) для проводного интернета, два полноразмерных разъёма USB Type-A, три входа HDMI 2.1, слот CI/CI+, Bluetooth и Wi-Fi 5. Объём оперативной памяти составляет 1,5 ГБ, в накопителе 8 ГБ. В качестве операционной системы используется YaOS с голосовой помощницей «Алисой».

Телевизор весит около 45 кг, без учёта подставки его габариты 2,22 м по ширине, 1,27 м в высоту и 8,7 см в глубину, для крепления на стену предусмотрен разъём VESA 900×400 мм. Потребляемая мощность — 480 Вт. В комплектацию входит пульт дистанционного управления со встроенным микрофоном для общения с «Алисой».

Под брендом Tuvio выпускается ещё несколько моделей телевизоров — с экранами 43, 50, 55 и 65 дюймов. Они стоят дешевле, выполнены в столь же минималистичном дизайне и тоже поддерживают «Алису».


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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

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Комментарии

+43
makc80
1,5 оперативы будет тормозить жутко, в топку жмотов.
час назад в 16:20
#
+434
Alex82
Там и качество картинки будет пипец …🤦🏻‍♂️ Ещё и подсветка Direct Led, кто в теме, тот знает. И экран 60гц.
час назад в 16:26
#
tellurian
+2166
tellurian
У меня цена 171680₽.
Меня смущает 1,5Гб оперативной памяти. Это же мало сегодня. Хоть 3/4 сделали.
56 минут назад
#
+1
BigBroser
Выпустил... На китайское гумно наклеил этикетку. Вот все так в россии.
48 минут назад
#

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