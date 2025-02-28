«Яндекс» выпустил огромный 100-дюймовый телевизор. За эти деньги лучше не найти

Принадлежащий «Яндексу» бренд Tuvio выпустил 4K-телевизор с диагональю экрана 100 дюймов. Новинка стоит 199 990 рублей, но с картой «Яндекс Пэй» её можно приобрести с большой скидкой — за 181 991 рубль.
Телевизор весит около 45 кг, без учёта подставки его габариты 2,22 м по ширине, 1,27 м в высоту и 8,7 см в глубину, для крепления на стену предусмотрен разъём VESA 900×400 мм. Потребляемая мощность — 480 Вт. В комплектацию входит пульт дистанционного управления со встроенным микрофоном для общения с «Алисой».
Под брендом Tuvio выпускается ещё несколько моделей телевизоров — с экранами 43, 50, 55 и 65 дюймов. Они стоят дешевле, выполнены в столь же минималистичном дизайне и тоже поддерживают «Алису».
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