«Яндекс» выпустит умную колонку «Станция Миди». Что она может?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компактный кубик снабдили тремя мощными динамиками, LED-дисплеем и «нейронным процессором» для улучшенной работы с голосовыми командами.Благодаря детектору активности речи «Алиса» реагирует на человеческую речь, когда пользователь находится рядом. Можно задавать сценарий для умного дома — помощник включит чайник, как только услышит голос хозяина утром.Общая мощность звука «Станции Миди» — 24 Вт. Это чуть меньше, чем в «Яндекс Станции» второго поколения со звуком на 30 Вт. Для новинки создали отдельную версию низкочастотного динамика. Он работает в связке с двумя высокочастотными спикерами. От «Станции 2» перешла технология Room Correction, которая подстраивает звучание под размеры и форму помещения. Для умного дома в колонке предусмотрен модуль Zigbee: с ним пользоваться умными устройствами можно без доступа к интернету.«Станции Миди» похожа на вторую «Станцию», только меньше. LED-дисплей на корпусе подскажет время или погоду, а сверху круговая подсветка, которая отражает настроение «Алисы».О стоимости «Станции Миди» расскажут в мини-сериале YaC 2023 — он выйдет 16 ноября. Тогда же начнутся продажи колонки в России, Беларуси и Казахстане.