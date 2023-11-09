«Яндекс» выпустит умную колонку «Станция Миди». Что она может?

Артем
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Компактный кубик снабдили тремя мощными динамиками, LED-дисплеем и «нейронным процессором» для улучшенной работы с голосовыми командами.

Благодаря детектору активности речи «Алиса» реагирует на человеческую речь, когда пользователь находится рядом. Можно задавать сценарий для умного дома — помощник включит чайник, как только услышит голос хозяина утром. 

Общая мощность звука «Станции Миди» — 24 Вт. Это чуть меньше, чем в «Яндекс Станции» второго поколения со звуком на 30 Вт. Для новинки создали отдельную версию низкочастотного динамика. Он работает в связке с двумя высокочастотными спикерами. От «Станции 2» перешла технология Room Correction, которая подстраивает звучание под размеры и форму помещения. Для умного дома в колонке предусмотрен модуль Zigbee: с ним пользоваться умными устройствами можно без доступа к интернету. 

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«Станции Миди» похожа на вторую «Станцию», только меньше. LED-дисплей на корпусе подскажет время или погоду, а сверху круговая подсветка, которая отражает настроение «Алисы». 

О стоимости «Станции Миди» расскажут в мини-сериале YaC 2023 — он выйдет 16 ноября. Тогда же начнутся продажи колонки в России, Беларуси и Казахстане.
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Источник:
Rozetked
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