





В Японии нашли выход из сложной ситуации. Из-за риска подхватить коронавирус японские студенты не могут посещать учебные заведения, но придумали, как им получить выпускные дипломы, сохранив торжественную традицию.На церемонию вручения дипломов выпускают человекоподобных роботов в мантиях и академических шапочках. На уровне лица у них размещены планшеты, на которых транслируется изображение выпускника. Роботу вручают диплом (на самом деле кладут её на специальную подставку), после чего он фотографируется с преподавателем.Студенты смогут позже забрать свои дипломы в вузе в индивидуальном порядке, либо их доставят им курьерской службой на дом.В настоящее время вручение дипломов таким способом практикуют всего в одном японском университете. Преподаватели надеются, что подобная практика будет реализована и в других учебных заведениях. Не исключено, что примерно так же могут проводиться прочие массовые мероприятия, на которых людей награждают за какие-либо заслуги.