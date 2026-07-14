Ярче, тоньше, изящнее: представлены флагманы HUAWEI Pura 90s, наушники FreeClip 2 S и планшет MatePad Air

HUAWEI Pura 90s

HUAWEI FreeClip 2 S

HUAWEI MatePad Air

14 июля 2026 года в Куала-Лумпуре состоялась масштабная международная презентация Huawei, на которой компания официально представила флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura 90s, беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S и ультратонкий планшет HUAWEI MatePad Air. Новинки объединили в себе передовые технологии мобильной съемки, интеграцию искусственного интеллекта и премиальный дизайн для формирования единой экосистемы бренда.Главной премьерой презентации стала флагманская линейка смартфонов HUAWEI Pura 90s, с упором на передовые возможности мобильной фотографии. Устройства получили обновленный дизайн «В ритме цвета» с уникальной градиентной рамкой. Новинки могут похвастаться следующими преимуществами:• Телеобъектив 200 МП с ультрабольшим сенсором для максимальной детализации на больших расстояниях;• Объектив XMAGE 2-го поколения для ультрареалистичной съемки в сложных условиях освещения и макрофотографии;• Встроенные функции ИИ, которые автоматизируют весь цикл работы с контентом — от улучшения композиции в момент съемки до профессиональной постобработки кадров.Напомним, что Pura — главная фотолинейка компании. Ее модели регулярно возглавляли рейтинг камерофонов DxOMark.Вторым важным анонсом стали наушники открытого типа HUAWEI FreeClip 2 S, выполненные в рамках концепции «Изящество и сияние». Модель представлена в двух цветах: глубокий синий и космический серебристый.Обновленная легкая С-образная дужка изготовлена из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием. Открытый дизайн обеспечивает комфортную посадку на весь день и обеспечивает отличную слышимость окружающей обстановки. А обновленный зарядный кейс округлой формы стал на 20% более вместительным, что позволяет хранить в нем не только наушники, но и мелкие аксессуары.Для работы, обучения и создания контента Huawei представила обновленный планшет HUAWEI MatePad Air, который сочетает производительность уровня ноутбука с максимальной портативностью.Его толщина составляет всего 5,3 мм, что делает его одним из самых тонких устройств в своем классе. Яркий OLED-экран с технологией PaperMatte защищает глаза, минимизирует блики и обеспечивает исключительную четкость и точную цветопередачу, имитируя текстуру бумаги. Инструменты на базе ИИ глубоко интегрированы в операционную систему планшета для ускорения творческих процессов, оптимизации многозадачности и быстрой генерации контента.Все представленные новинки поступят в продажу в ближайшее время и станут частью глобальной экосистемы Huawei для любых сценариев использования.