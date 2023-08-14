0
Юбилейные Apple Watch X изменятся до неузнаваемости
Фархад Усманов —
Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о будущих смарт-часах Apple, которые компания планирует выпустить к десятой годовщине устройства.
Инсайдер уверен, что предполагаемые Apple Watch X получат масштабный редизайн, аналогично iPhone X, вышедшем в 2017 году, и iPad 2022 года. Напомним, Тим Кук анонсировал оригинальные Apple Watch в 2014 году, но вышли они только в 2015, поэтому Гурман не до конца уверен, выйдет ли новинка в 2024 или 2025 году.
Apple активно стремится сделать корпус Apple Watch X более тонким. Кроме того, часы могут получить новый способ крепления ремешков, поскольку текущее решение занимает много места, которое можно было бы использовать для увеличения батареи. Пока компания рассматривает ремешки с магнитным креплением к часам.
Ещё одним значимым нововведением может стать переход на microLED дисплеи в Apple Watch X. Эта технология превосходит по цвету и чёткости существующие OLED-экраны. Вдобавок ко всему в юбилейном поколении девайса может дебютировать функция измерения артериального давления.
В этом году нас ждёт довольно скучный апдейт в Apple Watch Series 9. Часы получат более мощный чипсет и новые расцветки, но в целом останутся теми же Apple Watch Series 7.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
- У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
- Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
- Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним
Рекомендации
Комментарии
+721