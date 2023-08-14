Юбилейные Apple Watch X изменятся до неузнаваемости

Фархад
Apple Watch X

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о будущих смарт-часах Apple, которые компания планирует выпустить к десятой годовщине устройства.

Инсайдер уверен, что предполагаемые Apple Watch X получат масштабный редизайн, аналогично iPhone X, вышедшем в 2017 году, и iPad 2022 года. Напомним, Тим Кук анонсировал оригинальные Apple Watch в 2014 году, но вышли они только в 2015, поэтому Гурман не до конца уверен, выйдет ли новинка в 2024 или 2025 году.

Apple активно стремится сделать корпус Apple Watch X более тонким. Кроме того, часы могут получить новый способ крепления ремешков, поскольку текущее решение занимает много места, которое можно было бы использовать для увеличения батареи. Пока компания рассматривает ремешки с магнитным креплением к часам.

Ещё одним значимым нововведением может стать переход на microLED дисплеи в Apple Watch X. Эта технология превосходит по цвету и чёткости существующие OLED-экраны. Вдобавок ко всему в юбилейном поколении девайса может дебютировать функция измерения артериального давления.

В этом году нас ждёт довольно скучный апдейт в Apple Watch Series 9. Часы получат более мощный чипсет и новые расцветки, но в целом останутся теми же Apple Watch Series 7.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

0
Дед Пихто
Так в России не работает эро?
Сегодня в 10:56
#
tellurian
+4964
tellurian
С креплениями будет конечно фейл. Сколько новых нужно будет покупать, у кого их много.
Сегодня в 11:01
#
+721
Paspartu tellurian
Чехлы покупают, купят и ремешки
Сегодня в 12:10
#
tellurian
+4964
tellurian Paspartu
Чехлы многие не оригинальные берут.
Ремешки многие покупают только оригинал. И у них в коллекции по 15-30 штук.
Я беру только оригинал. У меня 3 ремешка всего. Больше не надо. Да и стоят они дороже чехлов.
Сегодня в 13:30
#
+721
Paspartu tellurian
Пора двигаться дальше. 10 лет приличный срок для этого крепления.
У кого 15-30 штук, они брали их на актуальную модель. Дальше как повезет.
2 часа назад в 15:33
#