Стало известно, почему за 15 лет в России так и не выпустили планшеты для школ

По данным ТАСС, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о расследовании в отношении ООО «Пластик лоджик», которое с 2010 года занималось созданием первого российского планшета. Следователи установили, что руководители этой организации похитили почти все деньги, выделенные из бюджета РФ на эту разработку — более 13 миллиардов рублей.
В отношении бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Бориса Галкина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере). Компания была правопреемницей АО «Пластик лоджик»; она учреждена в 2010 году и принадлежала АО «Роснано», которым руководил Анатолий Чубайс, уехавший из России в 2023 году.
В 2011 году Анатолий Чубайс показал президенту РФ Владимиру Путину планшет, который должен был «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». В устройстве использовалась разработка британской компании Plastic Logic — гибкий пластиковый дисплей на базе технологии электронной бумаги. Чубайс заявлял тогда, что уже подготовлена пробная партия из тысячи планшетов, которые при поддержке Министерства образования должны были поступить в российские школы.
По версии следствия, у АО «Пластик лоджик», а затем и у ООО «Пластик лоджик» не было производственных мощностей и квалифицированного персонала, необходимых для создания инновационных устройств; несмотря на это, предыдущий топ-менеджмент АО «Роснано» с 2010 по 2020 год переводил на их счета денежные средства, полученные из российского бюджета. В результате производство так и не было организовано, а деньги выведены в зарубежные банки. Гендиректор ООО «Пластик лоджик» Борис Галкин уехал из России в 2020 году, а в 2024 году при въезде на территорию РФ был задержан правоохранительными органами. Он находится в СИЗО и не признаёт свою вину, утверждая, что не мог действовать самостоятельно. В «Роснано» считают «Пластик лоджик» должником и планируют взыскать долг после реализации имущества компании.
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