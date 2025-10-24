Забудьте про электросамокаты — теперь есть кроссовки с электроприводом. Побежишь, даже если не хочешь!

Компания Nike представила Project Amplify — первую в мире систему умной обуви с электроприводом. Устройство, разработанное совместно с компанией Dephy, представляет собой роботизированный голеностопный браслет, который усиливает естественные движения при ходьбе и беге.
Устройство объединяет мотор, приводной ремень и перезаряжаемую батарею в компактном дизайне, напоминающем спортивный ортез. Оно ориентировано на пользователей, поддерживающих скорость бега в темпе 6-7 минут на километр.
Разработка велась несколько лет с участием более 400 тестировщиков. Хотя точные характеристики и сроки выхода не раскрываются, компания планирует выпустить продукт на массовый рынок «в ближайшие годы». Project Amplify стал частью пакета инноваций, представленных Nike. Среди других разработок — обувь на основе нейробиологии и новая технология охлаждения для спортивной одежды.