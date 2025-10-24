Забудьте про электросамокаты — теперь есть кроссовки с электроприводом. Побежишь, даже если не хочешь!





Компания Nike представила Project Amplify — первую в мире систему умной обуви с электроприводом. Устройство, разработанное совместно с компанией Dephy, представляет собой роботизированный голеностопный браслет, который усиливает естественные движения при ходьбе и беге.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides