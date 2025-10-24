Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Забудьте про электросамокаты — теперь есть кроссовки с электроприводом. Побежишь, даже если не хочешь!

Александр



Компания Nike представила Project Amplify — первую в мире систему умной обуви с электроприводом. Устройство, разработанное совместно с компанией Dephy, представляет собой роботизированный голеностопный браслет, который усиливает естественные движения при ходьбе и беге.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Концепция похожа на принцип работы электровелосипедов: система обеспечивает дополнительную мощность, снижая нагрузку на мышцы. Nike описывает технологию как вторую пару икроножных мышц, предназначенную для повседневного использования, а не для профессионального спорта.



Устройство объединяет мотор, приводной ремень и перезаряжаемую батарею в компактном дизайне, напоминающем спортивный ортез. Оно ориентировано на пользователей, поддерживающих скорость бега в темпе 6-7 минут на километр.

Разработка велась несколько лет с участием более 400 тестировщиков. Хотя точные характеристики и сроки выхода не раскрываются, компания планирует выпустить продукт на массовый рынок «в ближайшие годы». Project Amplify стал частью пакета инноваций, представленных Nike. Среди других разработок — обувь на основе нейробиологии и новая технология охлаждения для спортивной одежды.

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что позволено Apple — то не прощается никому другому. Вот яркое доказательство
Пока Дуров превращает Telegram в свалку, лучшая функция мессенджеров появилась... в iMessage
Российские операторы творят с SIM-картами что-то странное и возмутительное. Как власти такое вообще разрешают?!

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2684
tellurian
Вот узнать стоимость.
Сегодня в 15:39
#
kardigan
+4200
kardigan tellurian
Может быть всё таки метро будет вариантом получше?
Сегодня в 16:20
#
YABLOKOFON
+354
YABLOKOFON
Зачем если есть моноколесо?
Сегодня в 18:04
#