Первые 100 покупателей получат один санитайзер, две дополнительные насадки на зубную щётку и один чехол для переноски за каждый заказ. Остальные покупатели получат две дополнительные насадки и один чехол для переноски.

Каждый день случайным образом будут выбраны по пять покупателей, для которых заказ станет бесплатным.

Одному покупателю, потратившему на AliExpress в период с 29 марта по 5 апреля более 800 долларов, будет подарен Xiaomi Electric Scooter стоимостью $379. Победитель будет выбран случайным образом.

С 6 по 20 апреля — дополнительная насадка на щётку для каждого заказа.

С 6 по 10 апреля — ежедневно для 8 покупателей, выбранных случайным образом, будет возмещена сумма покупки.

С 11 по 20 апреля — ежедневно для 5 покупателей, выбранных случайным образом, будет возмещена сумма покупки.







Многие производители электрических зубных щёток «упёрлись в потолок»: они улучшают физические показатели своих продуктов, но не в состоянии сделать их более умными. Компании могут заявлять, что их щётки обладают смарт-возможностями, даже когда на самом деле это далеко от истины. Как пример — эти возможности доступны только в мобильном приложении, а сама щётка без смартфона мало чем отличается от обычной. Некоторые модели даже требуют, чтобы пользователь запускал смартфон и чистил зубы снимая процесс на камеру, иначе приложение не сможет проанализировать качество чистки. Это далеко не то, что мы ожидаем от по-настоящему умных устройств.Добавить полноценные смарт-функции такой миниатюрной вещи, как зубная щётка, задача не из простых. Тем не менее компания Oclean справилась: она решила, что электронной начинкой этого средства гигиены должна управлять операционная системы. Как справедливо полагают инженеры Oclean, нет ОС — нет умных возможностей.Компания Oclean воспринимает зубную щётку как полноценный гаджет. И именно операционная система создаёт бесшовное взаимодействие всех функций, обеспечивая более качественную работу щётки, то есть ровно то, что стоит ждать от умного гаджета.Недавно компания Oclean выпустил свой флагманский продукт — суперумную электрическую зубную щётку Oclean X Pro Elite. Она оснащена новой версией операционной системы и встроенными алгоритмами, которые улучшают процесс чистки зубов и позволяют лучше следить за здоровьем полости рта.Стоит отметить, что эта операционная система тесно взаимодействует со встроенным в щётку цветным сенсорным экраном. По завершении чистки на экране автоматически выводится результат — например, можно увидеть плохо прочищенные зоны, чтобы в дальнейшем уделить им больше внимания. На этом экране также можно выбрать режим работы, который влияет на интенсивность и продолжительность чистки.Благодаря наличию операционной системы, взаимодействовать с умными функциями щётки можно прямо на экране, минуя мобильное приложение. Что важно — это очень просто, и экономит немало времени.Операционная система в Oclean X Pro Elite может управлять некоторыми функциями максимально дружелюбно и без участия пользователя. Например, она снижает интенсивность чистки, если «видит», что пользователь прилагает чрезмерные усилия. Специальный сенсор следит за тем, чтобы щетина не нанесла повреждения дёснам, то есть позволяет избежать травмирования, приводящего к кровоточению.Можно сказать, что Oclean X Pro Elite задаёт новые стандарты и показывает, насколько могут умными быть электрические зубные щётки. Наверняка именно в этом направлении и будет развиваться индустрия, и достижения Oclean будут переняты другими брендами, даже более крупными.Щётка Oclean X Pro Elite доступна с 29 марта 2021 года и официально продаётся на AliExpress, Amazon и Ebay. Первые покупатели смогут приобрести её за $59,99, а затем цена увеличится до $69,99. Схожие продукты конкурирующих брендов стоят дороже 100 долларов.С 29 марта по 5 апреля проводится предпродажа зубной щётки Oclean X Pro Elite. В этот период покупателям предоставляются следующие преимущества:На старте продаж с 6 по 20 апреля покупатели зубной щётки X Pro Elite в официальных каналах продаж Oclean получат следующие преимущества:Oclean X Pro Elite — очень умная электрическая зубная щётка, которая может навсегда изменить индустрию. Она создана более удобной, тихой и универсальной, чем другие щётки, даже гораздо более дорогие.