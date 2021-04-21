





Недавно компания Oclean выпустила новый продукт — суперумную электрическую зубную щётку X Pro Elite. Она продаётся на eBay и AliExperss в России, Германии, Польше, Франции, Южной Корее, Словакии и других стран. Как сообщает производитель, в промо-период с 29 марта по 20 апреля он получил огромное количество заказов. В настоящий момент продукт полностью раскуплен и доступен только по предзаказу. Всего за неделю было продано несколько тысяч зубных щёток, что можно считать большим успехом для Oclean.Щётка X Pro Elite привлекла огромное внимание покупателей по всему миру с момента появления на рынке. Восторженные отзывы о её работе появились в различных соцсетях, включая Twitter, Facebook и Instagram. Пользователи хвалят её за высокотехнологичность, бесшумность во время работы, высокое качество очистки, дизайн и многое другое. X Pro Elite завоевала внимание не только обычных потребителей, но и профессионалов из числа стоматологов и ортопедов.В щётке X Pro Elite используются новейшие решения и технологии, включая магнитный бесщёточный мотор, систему шумоподавления и определение слепых зон очистки. В процессе работы она издаёт шум, не превышающий 45 дБ (на уровне слабого шёпота), что достигается использованием эксклюзивной технологии, отмеченной в Великобритании наградой Noise Abatement Society Quite Mark. Щётка оснащена улучшенной конструкцией, которая обеспечивает ещё более эффективную чистку зубов. Многие люди замечают, что уже после нескольких чисток их зубы обрели более здоровый и привлекательный вид.X Pro Elite поддерживает беспроводную технологию зарядки и всего за 3,5 часа может зарядиться на 35 дней работы. В отличие от других электрически щёток, с X Pro Elite не нужно смотреть в смартфон, чтобы выявить слепые зоны чистки — они отображаются в режиме реального времени на цветном экране, размещённом на её рукояти. Такая визуализация постепенно формирует привычку, которая позволяет намного лучше ухаживать за гигиеной зубов, не оставляя неочищенные места.Несмотря на наличие сенсорного экрана, поддержки приложения, в котором можно настраивать персональный план чистки, дополнительной силиконовой насадки для чистки языка и многого другого, щётка X Pro Elite продаётся по удивительно низкой цене. То, что сейчас возник дефицит, показывает высочайшую заинтересованность потребителей этим продуктом — они сметают его без каких-либо колебаний, как только он появляется в продаже.Компания Oclean зарекомендовала себя как производитель высококачественных и недорогих электрических зубных щёток. Наглядным доказательством этому является то, что щётка X Pro Elite стала настоящим хитом, и приобрести её сейчас можно только по предзаказу.