Запущен первый в России беспилотный трамвай

Как и в случае с «Ласточкой», в кабине находится водитель, но только для подстраховки.
Тестирование первого российского беспилотного трамвая запущено в Москве, сообщает мэр города Сергей Собянин. По его словам, первый этап испытаний уже успешно завершен — беспилотный трамвай начнет курсировать по маршруту с пассажирами и без, однако во избежание непредвиденных ситуаций в кабине все еще будет водитель.
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Собянин рассказал, что последний этап испытаний беспилотного транспорта планируется начать до конца 2025 года. Тестовые испытания начались весной 2024 года, а уже к концу мая «умный» трамвай проехал свыше сотни километров по маршруту № 10, который соединяет районы Щукино и Строгино.