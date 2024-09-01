Запущен первый в России беспилотный трамвай

Артем
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Как и в случае с «Ласточкой», в кабине находится водитель, но только для подстраховки.

Тестирование первого российского беспилотного трамвая запущено в Москве, сообщает мэр города Сергей Собянин. По его словам, первый этап испытаний уже успешно завершен — беспилотный трамвай начнет курсировать по маршруту с пассажирами и без, однако во избежание непредвиденных ситуаций в кабине все еще будет водитель.

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Собянин рассказал, что последний этап испытаний беспилотного транспорта планируется начать до конца 2025 года. Тестовые испытания начались весной 2024 года, а уже к концу мая «умный» трамвай проехал свыше сотни километров по маршруту № 10, который соединяет районы Щукино и Строгино.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Dmitriy
+1109
Dmitriy
Ну им без водителя никак, кто ж еще будет ломом стрелки переводить :)))
Вчера в 17:08
#
tellurian
+1733
tellurian Dmitriy
Уже многие стрелки автоматические :)
Вчера в 17:23
#
Dmitriy
+1109
Dmitriy tellurian
У, советую слезть с дивана.Стрелки автоматизировали в СССР., но ныне большинство без обслуживания сдохли.
Вчера в 17:32
#
+16
люмпен2 Dmitriy
Как минимум некоторые ветки уже оснащены автоматом с ИИ. Вот туда новые трамваи и поставят. Но лом что-то я не видел никогда. Мне казалось, что трамвай сам под напряжением меняет стрелку.
Вчера в 18:34
#
tellurian
+1733
tellurian Dmitriy
В Москве вижу сам что и как. Я езжу на общественном транспорте регулярно.
Вчера в 20:07
#
+951
hate_u
Как никогда будет актуальна поговорка «Под…и трамвай на повороте» ))
Вчера в 18:42
#
+111
samych
Не знаю, что там первое, но в Петербурге уже с 22-го года ездят беспилотные трамваи по маршруту 24.
Вчера в 20:21
#
+951
hate_u samych
Это где ? Ни разу не встречал. Что за район ?
Вчера в 21:23
#

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