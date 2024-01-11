Зарядка Apple MagSafe могла выглядеть абсолютно иначе

Фархад
MagSafe

В сети появились фотографии раннего прототипа зарядного устройства Apple MagSafe, который компания тестировала за два с половиной года до его релиза.

На изображениях, которыми поделился коллекционер прототипов Apple под ником Kosutami, показана первоначальная версия блинчика ‌MagSafe. Девайс датируется мартом 2017 года. Как мы знаем, в этот же период компания разрабатывала коврик для беспроводной зарядки AirPower, от которого в итоге отказалась. Возможно, поэтому у первой итерации MagSafe был схожий с AirPower дизайн.

MagSafe
MagSafe
MagSafe
MagSafe
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Изначально зарядка MagSafe должна была получить прорезиненную оболочку, похожую на основание HomePod, закругленные края, другой набор магнитов и большой логотип Apple.

MagSafe

Однако после отмены AirPower в марте 2019 года Apple решила перезагрузить проект. В результате мы получили более минималистичное устройство MagSafe с более толстым корпусом из серебристого алюминия и плоскими гранями.
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Источник:
MacRumors
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