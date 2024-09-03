Защитные кейсы для Apple Watch Series X подтверждают самое странное изменение в дизайне

Фархад
ASX

Инсайдер под ником Majin Bu поделился в X фотографией с защитными кейсами для нескольких поколений Apple Watch, включая будущую юбилейную серию. Изображении впервые наглядно демонстрирует изменения в дизайне часов.

На снимке представлены чехлы для Apple Watch Series 6 (40 и 44 мм), Series 9 (41 и 45 мм) и Series 10 (42 и 46 мм). Интересно, что диагонали обеих версий вырастут на 1 мм, но визуально они будут выглядеть гораздо больше за счёт плоского стекла. До этого Apple всегда использовала изогнутые стёкла в Apple Watch. Исключением стали версии Apple Watch Ultra. Теперь, вероятно, базовые часы также перейдут на такой дизайн.

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Теперь осталось дождаться официальной презентации, которая пройдёт уже в понедельник, 9 сентября.
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Источник:
Majin Bu
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Комментарии

+55
Gntlmn Mthfcng
А что такие толстые рамки?😿🙀
час назад в 12:17
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