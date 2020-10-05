





Компания ZEISS анонсировала продажи камеры ZX1. Она была анонсирована ещё в 2018 году, но с тех пор её выпуск неоднократно переносился.Камера ZEISS ZX1 ещё не появилась в продаже, хотя магазины начали добавлять её в свой ассортимент с указанием цены и характеристик. Она будет стоить 6000 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет примерно 470 тысяч рублей. Предзаказ уже можно оформить.В качестве операционной системы в ZEISS ZX1 используется Android, причём производитель сотрудничал напрямую с Adobe, чтобы Lighroom CC можно было пользоваться напрямую на камере без каких-либо дополнительных устройств. Это может быть затруднительно и даже мучительно с учётом того, что обрабатывать снимки предлагается на экране диагональю 4,3 дюйма с разрешением HD.За что же ZEISS просит почти полмиллиона рублей? В этой камере применяется линза ZEISS Distagon фиксированным фокусом 35 мм и CMOS-сенсором с разрешением 37,4 мегапикселя и возможностью захвата видео с разрешением 4K. О режимах съёмки и преимуществах использования Android в этой камере рассказано в проморолике.