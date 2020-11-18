





Компания Huami, известная прежде всего как контрактный производитель фитнес-браслетов Mi Band по заказу Xiaomi, представила новый продукт. Это смарт-часы Zepp Z с классическим дизайном.В Zepp Z используется титановый корпус с защитой от воды по стандарту 5 ATM, в который установлен круглый AMOLED-экран диагональю 1,39 дюйма с разрешением 340×340 пикселей и поддержкой сменных циферблатов (их более пятидесяти в приложении-компаньоне Zepp).Что касается расширенных возможностей, помимо отображения времени и даты, часы могут показывать погоду и уведомления от приложений, установленных на смартфоне. В них также предусмотрен круглосуточный пульсометр, пульсоксиметр для определения насыщения крови кислородом, датчик для измерения уровня стресса, GPS-модуль, геомагнитный датчик, гироскоп, барометр, акселерометр и датчик внешней освещенности. Кроме того, поддерживается мониторинг качества сна с отслеживанием медленных и быстрых циклов.На корпусе размещены три кнопки. Верхняя используется для быстрого доступа к пульсометру, пульсоксиметру и измерению уровня стресса, колёсико посередине нужно для навигации по меню, а нижней кнопкой можно настроить уровень вибрации для обратного отклика. У часов кожаный ремешок, он сменный, подходят любые ремешки с шириной крепления 22 мм.Время автономной работы — от двух недель до месяца в зависимости от задействованных возможностей. Часы обмениваются данными со смартфоном через Bluetooth, поддерживаются устройства на базе Android версии не ниже 5.0 и iOS не ниже 10.0. В некоторых странах управлять ими можно голосом с помощью встроенного ассистента Alexa.Часы Zepp Z пока не продаются в России. Они анонсированы на международном рынке и будут стоить около 350 долларов (примерно 26,5 тысяч рублей).