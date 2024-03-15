Жителей РФ лишают остатков электроники крупных брендов

Александр


Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли рассказал на конференции об ограничениях, с которыми сталкиваются импортёры электроники. По его словам, компании Electrolux и Groupe SEB начали бороться с поставками продукции принадлежащих им брендов в Россию.

Electrolux владеет брендами Electrolux, Zanussi и AEG, а Groupe SEB принадлежат торговые марки Tefal, Braun и Rowenta. Из-за санкционных ограничений их продукция представлена в России в крайне ограниченном ассортименте, в скором времени её станет ещё меньше, а те товары, что продолжат ввозиться, подорожают. Многие российские магазины уже отказались от устройств перечисленных брендов, поскольку они стали значительно дороже аналогов, а потому плохо продаются, и на них невозможно заработать.

Производители электроники начали отслеживать параллельный импорт и включают в контракты со своими партнёрами пункты, запрещающие реэкспорт товаров в Россию. Нарушение запрета приведёт к расторжению контракта и выплате штрафа. Директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин заявил, что подобная практика была замечена ещё в 2022 и 2023 годах, причём ему известны факты, когда бренды инициировали тщательные проверки и наказывали партнёров, которые перепродавали товары российским импортёрам.

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Комментарии

+4480
Gabriel
Хочу напомнить что за счёт этого реэкспорта держится производство брендов бытовой техники и ее продажи.
Если перекрыть реэкспорт то продажи у этих производителей значительно упадут, а это падение производства. Падение производства ведёт к сокращению персонала, которому нужно будет выплатить 6 месячное содержание. Содержание остановленных мощностей тоже стоит больших денег.
Так что я сомневаюсь что они прям покинут , уйдут и перестанут работать.
Скорее всего будет так.
Крупные производители бытовой техники инвестируют в новые российские бренды и под этими брендами будут выпускать свою продукцию. Вот как сделал это Electrolux например , он создал новый российский бренд VARD. Был я на днях в их магазине на комсомольском проспекте, г.Москва , манагер мне впрямую сказал что там внутри. Так что все кончится заменой вывесок и переносом производства в РФ.
30 минут назад
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+41
BINSER Gabriel
То есть производство этих брендов держится за счет реэкспорта в Россию? Что за тупость.
27 минут назад
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tellurian
+1468
tellurian
Видно денег им не надо. Пчёлы против мёда.
29 минут назад
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