Жителей РФ лишают остатков электроники крупных брендов



Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли рассказал на конференции об ограничениях, с которыми сталкиваются импортёры электроники. По его словам, компании Electrolux и Groupe SEB начали бороться с поставками продукции принадлежащих им брендов в Россию.



Electrolux владеет брендами Electrolux, Zanussi и AEG, а Groupe SEB принадлежат торговые марки Tefal, Braun и Rowenta. Из-за санкционных ограничений их продукция представлена в России в крайне ограниченном ассортименте, в скором времени её станет ещё меньше, а те товары, что продолжат ввозиться, подорожают. Многие российские магазины уже отказались от устройств перечисленных брендов, поскольку они стали значительно дороже аналогов, а потому плохо продаются, и на них невозможно заработать.



Производители электроники начали отслеживать параллельный импорт и включают в контракты со своими партнёрами пункты, запрещающие реэкспорт товаров в Россию. Нарушение запрета приведёт к расторжению контракта и выплате штрафа. Директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин заявил, что подобная практика была замечена ещё в 2022 и 2023 годах, причём ему известны факты, когда бренды инициировали тщательные проверки и наказывали партнёров, которые перепродавали товары российским импортёрам.





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