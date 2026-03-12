Top.Mail.Ru

Жители РФ нашли замену мессенджерам. Не идеально, но работает без интернета

Александр

Фото freepik

В период с 6 по 10 марта 2026 года в Москве зафиксирован резкий рост продаж средств связи, не зависящих от работы мобильных сетей и интернета. Согласно данным пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ), спрос на пейджеры для связи с клиентами и персоналом увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Продажи раций выросли на 27%, а стационарных телефонов на 25%.

Рост продаж происходит на фоне масштабных перебоев с мобильной связью и интернетом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Проблемы затронули более 20 районов столицы, преимущественно в Центральном и Южном административных округах, а также на отдельных ветках метро. Операторы связи объясняют ограничения «внешними причинами» и мерами безопасности, заявляя, что не могут повлиять на ситуацию.

Интересно, что продажи Wi-Fi-роутеров при этом не выросли, что, по мнению экспертов, свидетельствует о понимании москвичами природы проблемы: мобильный интернет не работает вне дома, и оборудование для раздачи Wi-Fi не может решить эту проблему. Аналитики отмечают, что рост спроса на рации и пейджеры — инструменты локальной коммуникации, не зависящие от операторских сетей — говорит о том, что население воспринимает ситуацию не как разовый сбой, а как устойчивую нестабильность.

Параллельно со средствами связи вырос спрос и на альтернативные способы навигации. Продажи бумажных автодорожных карт на Wildberries увеличились на 170%, складных карт на 70%, а карт Москвы на 20%. Это связано с тем, что из-за перебоев с интернетом у многих россиян не работают онлайн-карты и навигаторы, а смартфоны некорректно определяют геолокацию.
0
Комментарии

Pavel Nikiforov
+806
Pavel Nikiforov
Пейджеры без сетевой инфраструктуры не работают. Я б вот на месте аналитиков как раз таки задумался кто и для чего вдруг стал скупать эти устройства. Не думаю, что простые москвичи это.
Сама по себе пейджинговая сеть достаточно легко организуется на любом пк с подключенным радио-передатчиком. Протокол там достаточно простой.
56 минут назад
#