Жители РФ нашли замену музыкальным стримингам. Идеально, когда нет мобильного интернета!





Российский рынок портативных медиаплееров демонстрирует стремительный рост. По данным сети «М.Видео», за период с января по сентябрь 2025 года продажи таких устройств удвоились, достигнув 83 миллионов рублей в денежном выражении. Наиболее значительный рост был зафиксирован в летние месяцы и начале осени — когда мобильный интернет почти во всех регионах страны стал подвергаться блокировке.

Динамика рынка показывает устойчивое увеличение спроса с февраля 2025 года. Если в феврале популярность плееров выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в последующие месяцы рост ускорялся: март — +41%, апрель — +38%, май — +56%, июнь — +66%. Пиковые значения пришлись на летний период: июль показал рост на 94%, август — на 100%, а сентябрь — на рекордные 119%.Аналитики отмечают изменение потребительских предпочтений в сторону простых моделей. Покупатели чаще выбирают устройства без дополнительных функций. Статистика подтверждает эту тенденцию: 85% проданных с января по сентябрь плееров не имели сенсорного экрана, а 62% устройств не поддерживали воспроизведение видеофайлов.Рейтинг производителей возглавил бренд Digma, занявший 41% рынка в количественном выражении и 28,8% в денежном. Значительную долю рынка захватили небрендированные устройства — 23,8% по количеству продаж и 11,9% по выручке. Третье место заняла марка Vita Musica с показателями 13,7% и 6% соответственно. Эксперты связывают возрождение интереса к портативным плеерам с несколькими факторами, включая желание пользователей отделить музыку от многофункциональных смартфонов, а также ностальгические настроения среди меломанов.