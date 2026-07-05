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Жители РФ отказываются от айфонов
Фото Magnific
Продажи iPhone в России в первом полугодии 2026 года упали до рекордного минимума как минимум с 2022 года. Всего за этот период было реализовано около 460 тысяч устройств — примерно на 60 тысяч меньше, чем годом ранее. Снижение зафиксировали все крупные ритейлеры: по данным МТС, падение составило 12%, а в «Связь.ON» — 10–15%. Спрос на смартфоны Apple снижается третий год подряд.
На фоне падения физических продаж у Apple сохраняет лидерство в денежном выражении: на компанию приходится более 27% всей выручки российского рынка смартфонов. Однако доля в деньгах сокращается: за три недели июня она упала с 22,2% до 20,8%, тогда как Samsung удерживает около 25%, а Xiaomi растёт с 16 до 17,7%. По количеству проданных устройств экосистема Xiaomi (включая бренды Redmi и Poco) занимает 27% рынка, Samsung — 14%, а Apple с 7% оказывается лишь на шестом месте. При этом общий объём рынка смартфонов в России за полугодие составил 10,2 млн устройств на сумму 256,7 млрд рублей.
Эксперты связывают падение спроса на iPhone с несколькими факторами. Около 70% техники Apple в России приобретается в кредит или рассрочку, а высокая ключевая ставка Центробанка делает такие покупки менее доступными. Также играют роль отсутствие прорывных инноваций в новых моделях, регулярное удаление российских приложений из App Store и общий тренд на экономию. Рынок смещается в сторону китайских брендов — наиболее быстро растёт сегмент смартфонов стоимостью 40–60 тысяч рублей.
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Комментарии ()
Ну а как в твою фактически мёртвую телегу зайти? Через тот же запрет не получается, кэвээны на винде практически все а ауте. На ведре ещё только остались рабочие, да и их уже единицы. Макс хотя бы работает без танцев с бубном. Для чтения тех же новостей разницы нет с телегой
Вчера в 23:59
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