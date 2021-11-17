KIVI 24H500LB 24 — 13 990 руб.

KIVI 24H740LB 24 — 16 590 руб.

KIVI 24H740LW 24 — 16 590 руб.

KIVI 32F740LB 32 — 21 490 руб.

KIVI 32F790LW 32 — 23 490 руб.

KIVI 32H540LB 32 — 24 990 руб.

KIVI 32H740LB 32 — 24 490 руб.

KIVI 32H740LW 32 — 25 990 руб.

KIVI 40F500LB 40 — 30 990 руб.

KIVI 40F740LB 40 — 32 490 руб.

KIVI 43U740LB 43 — 40 990 руб.

KIVI 43U790LW 43 — 42 990 руб.

KIVI 50U740LB 50 — 54 990 руб.

KIVI 55U740LB 55 — 59 990 руб.

KIVI 55U790LW 55 — 62 990 руб.

KIVI 65U740LB 65 — 87 490 руб.

Дизайн

Картинка

Звук от JVC

KIVI MEDIA

Каналы: доступно около 28 каналов без дополнительных оплат. Добавлен также платный контент.

Фильмы: помимо этого, KIVI сотрудничает с Оkko и MEGOGO. Совместно с ними доступен пакет платных фильмов и пакет фильмов без дополнительных оплат

Тренировки: домашние тренировки в записи и онлайн от популярных фитнес-блогеров.

Игры: раздел разработан при участии Boosteroid. Он позволяет запускать требовательные современные игры для ПК просто на телевизоре. Это сервис облачного гейминга: игра запускается на собственных сервисах партнера, а игровой процесс передается через интернет на экран пользователя, который контролирует игру со своего устройства, например, с джойстика. Управление осуществляется с помощью Bluetooth-джойстиков, пульта или смартфона.

Телевизор — такой же гаджет, как смартфон, умные часы или ноутбук. Он должен быть трендовым, стильным и функциональным.В 2021 году телевизор — это устройство не только для просмотра контента, но и для взаимодействия с ним. Стримы на YouTube, онлайн-занятия по фитнесу, даже видеозвонки — все эти задачи они выполняют, и актуальные модели должны соответствовать требованиям.Этим требованиям соответствуют новинки компании KIVI. Бренд представил новую серию телевизоров с диагоналями от 24 до 65 дюймов с разным разрешением в полностью обновленном дизайне.Все модели и их цены:Телевизор может быть функционален, но первое впечатление производит дизайн. В этом плане новинки KIVI соответствуют времени и поэтому смотрятся стильно и минималистично.Гордость компании — ширина видимой части фронтальных рамок. Она составляет всего около 2,6 мм и поэтому почти не видна. В этом плане KIVI следует тренду индустрии потребительских устройств. Смартфоны, умные часы, ноутбуки — во всех видах девайсов производители стремятся увеличить процент полезной площади, устройства компании не стали исключением. Телевизоры с диагональю от 24 до 55 дюймов доступны также в белом цвете.Кроме того, устройства KIVI универсальны в плане размещения. Во всех моделях используется технология подсветки экрана Direct LED с оптической дистанцией всего 20 миллиметров, что позволит установить их максимально плотно к стене на подставке или кронштейне.В своих телевизорах KIVI использует только панели класса А+. При их создании были применены технологии для увеличения яркости, улучшения равномерности подсветки и насыщенной цветовой гаммы. Цвета получаются естественными, картинка приятной.Поддерживается HDR, причем не только для файлов с накопителя, но и при воспроизведении контента онлайн и во время игр. Понравится геймерам. Технология Super Contrast Control позволяет автоматически менять контрастность изображения не только всего экрана, но и отдельных его частей.Добавлен порт HDMI 2.1. Он позволяет запускать игры на PlayStation 5 и Xbox One X с максимальными параметрами изображения.Динамики собственной разработки вручную откалиброваны под каждую модель телевизора и дополнены процессом обработки звука SRC и функцией Dolby Audio Processing (DAP). Последняя позволяет выбрать пресеты звучания и обладает дополнительными инструментами вроде усиления громкости голоса или автовыравнивания резких звуков во время динамичных сцен.Кроме того, звук получается объемным. Создается эффект присутствия, причем, звуки персонажей, предметов и стихий вы будете слышать по-разному в зависимости от вашего местоположения.Телевизоры работают на базе операционной системы Android TV. Она позволяет пользователю получить доступ ко всем сервисам Google, созданным специально для ТВ-платформ, огромному количеству приложений из Play Market, а также технологии Chromecast.Вместе с линейкой 2021 года KIVI представила приложение KIVI MEDIA. Оно включает в себя несколько разделов:Программное обеспечение разработано так, чтобы доступ к играм получили даже пользователи без консоли. Это делает телевизоры KIVI универсальными с точки зрения возможных сценариев применения. Они подойдут почти для любых запросов от обычного просмотра кино до гейминга, порадуют стильным дизайном и функциональным интерфейсом.