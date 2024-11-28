Зонд NASA Europa Clipper установил первые научные приборы на пути к Юпитеру





Космический аппарат Europa Clipper, запущенный 14 октября, успешно развернул два своих научных прибора на пути к системе Юпитера. Он находится на пути к изучению ледяной луны Юпитера — Европы, на которой, как считается, есть подповерхностный океан. Аппарат стартовал из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде на ракете SpaceX Falcon Heavy. С тех пор он удалился от Земли на 20 миллионов километров, двигаясь со скоростью 35 километров в секунду. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Europa Clipper — самый большой космический аппарат, который NASA когда-либо разрабатывало для планетарной миссии. Он преодолеет 2,9 миллиарда километров, чтобы прибыть к Юпитеру в 2030 году, а в 2031 году начнет серию из 49 пролетов, используя набор инструментов для сбора данных, которые позволят ученым определить, есть ли на ледяной луне и ее внутреннем океане условия, необходимые для жизни. Космический аппарат развернул массивные солнечные батареи в направлении Солнца. Они аккумулируют солнечный свет для его питания во время его путешествия к Юпитеру и во время научной работы в системе Юпитера.Недавно была развернута штанга магнитометра и несколько антенн для радарного прибора космического аппарата, которые будут находиться на корабле в течение всего времени полета. Когда космический аппарат достигнет Юпитера, магнитометр будет использован для измерения магнитного поля вокруг Европы. Это поможет ученым подтвердить существование океана, который, как считается, находится под ледяной корой, и измерить его глубину и соленость.Радарный прибор включает в себя четыре антенны, расположенные поперек солнечных батарей, длиной 17,6 м каждая, и восемь прямоугольных антенн длиной по 2,76 м каждая. Инженерные данные, передаваемые с космического аппарата, позволяют команде оценить, как работает оборудование.Команда, ответственная за запуск Europa Clipper, продолжит проверку аппаратуры космического корабля: еще семь приборов будут включены и выключены в ходе серии тестов, запланированных на декабрь и январь. Чтобы добраться до Юпитера, Europa Clipper выполнит несколько гравитационных операций, сделав петлю вокруг Марса, а затем вернувшись к Земле. Этот маневр позволяет космическому аппарату использовать гравитационное притяжение планеты для набора скорости и изменения траектории. В марте 2025 года ученые планируют провести несколько тестов радарного инструмента и включить тепловизор космического аппарата, чтобы получить цветные изображения Марса. Затем в декабре 2026 года космический аппарат пролетит мимо Земли, чтобы направить его дальше к Юпитеру. Команда использует гравитацию Земли для калибровки магнитометра и измерения магнитного поля планеты.