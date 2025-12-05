Обзор стола Zone 51 RUNWAY Black





Мы тестировали кресла от бренда Мы тестировали кресла от бренда Zone 51 , поэтому решили, а почему бы не попробовать в деле стол для игр и работы. Таким образом немного разнообразим нашу привычную тематику, хотя RUNWAY Black в каком-то смысле можно назвать «гаджетом».

Технические характеристики

Покрытие столешницы: водостойкий пластик с отделкой «под карбон»

Материал столешницы: ЛДСП

Материал рамы: сталь, 2 мм толщиной, порошковая краска

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Габариты: 160 × 71 × 1,5 см

Как приезжает стол

Комплектация

Сборка

Функциональные особенности

Эксплуатация

Что в итоге

Простая сборка

Стальная рама и широкие ножки для устойчивости

Короб с откидной крышкой для проводов

RGB-подсветка с управлением

Аксессуары — подстаканник и крюк для гарнитуры

Регулируемая высота

Zone 51 RUNWAY Black доставляется в двух брендированных коробках черного цвета. Внутри все надежно зафиксировано и проложено мягким материалом, чтобы избежать ненужного трения и повреждения материалов.Порадовала инструкция и комплект крепежей. В лучших «традициях икеи» все этапы сборки просто и подробно описываются, а все детали пронумерованы, поэтому сложно в процессе что-то напутать.Неспроста обращаю внимание на такие мелкие особенности. Были случаи покупки мебели с маркетплейсов, когда все комплектные винтики и крепления были отсыпаны в один пакет.Процесс сборки занял около часа. Как видно на фото, кот принимал активное участие в деле.Благодаря хорошей инструкции никакой путаницы в сборке не возникло. Переделывать ничего не пришлось и стол собрали с первого раза. Для меня, как для человека, который не каждый день занимается сборкой мебели, это уже достижение.В комплекте со столом идет подстаканник и крюк для гарнитуры. Подстаканник я прикрутил и использую, отучаю себя пить напитки над рабочей поверхностью. При необходимости этот аксессуар можно задвинуть под столешницу. Крюк я решил не прикручивать, поскольку кот будет воспринимать наушники на нем, как игрушку.Во время сборки Zone 51 RUNWAY Black важно определиться с высотой стола — это в дальнейшем повлияет на повседневное использование. Кисти рук не должны сильно задираться для работы на клавиатуре — так руки будут быстрее уставать. Высота стола регулируется, ее можно выставить на 70, 75 и 80 см. Ориентируйтесь на свой рост.Для меня главное, чтобы стол не шатался. Для этого у Zone 51 RUNWAY Black очень широкие ножки и стальная рама толщиной 2 мм. Производитель заявляет, что все это способно выдерживать нагрузку до 100 кг.В ножках есть вкручиваемые колпачки, которые обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Их высота регулируется — возможность будет полезна, если пол неровный. Таким образом можно дополнительно избежать ненужных вибраций.Еще одна важная особенность — корзина для проводов. Она крепится под столешницу и закрывается крышкой. По-настоящему кайфанул от корзины, поскольку туда удалось убрать сетевой фильтр и многочисленные провода. Теперь поверхность стола стала аккуратнее.Zone 51 RUNWAY Black по широкому краю между крышкой короба для проводов оснащен RGB-подсветкой. Она питается от USB-A — можно воткнуть в сетевой фильтр или системный блок. Для управления подсветкой на столе имеется сенсорная панель, которая позволяет регулировать яркость и режим свечения. Приятная мелочь для создания уютной атмосферы.Zone 51 RUNWAY Black доступен в двух размерах — 120 и 160 см (ширина столешницы). Также можно выбрать черный или белый цвет. Я выбрал черную расцветку. Поверхность стола сделана «под карбон». Она смотрится эффектно, но на деле непрактична — собирает следы от рук. Выбирая свой следующий стол, я бы отдал предпочтение белой расцветке или чему-нибудь с текстурой натуральных материалов.Также практика показала, что 160 см для меня многовато — 120 было бы вполне достаточно.Стол с 32-дюймовым монитором, ноутбуком, парой колонок и двумя стойками для микрофона и освещения стоит уверенно — никакой лишней вибрации не возникает.Пока главные фишки: регулировка высоты (возможность подогнать под свой рост), короб для проводов (незаменимая штука для качественного кабель-менеджмента) и тактильно приятная поверхность.К выходу этого обзора стоимость Zone 51 RUNWAY 160 Black составляет 24 990 р. Как по мне, получился довольно универсальный стол для работы, учебы и ПК-игр. Также стоит добавить, что производитель предлагает три года гарантии.Из минусов пока могу отметить, что черный цвет довольно маркий. На нем сильнее видны следы от рук, пыль и шерсть.