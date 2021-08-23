Яркий и дерзкий снаружи











Дисплей













Производительность: есть где развернуться

Камера

Основной широкоугольный сенсор на 48 МП со светосилой f/1.8

Датчик глубины для портретных снимков на 2 МП с f/2.4

Макрообъектив на 5 МП с диафрагмой f/2.4





















































Технические характеристики

Экран : IPS, 6,82 дюйма, 720 x 1640, 3:2

: IPS, 6,82 дюйма, 720 x 1640, 3:2 Процессор : Octa-core 1.6 GHz

: Octa-core 1.6 GHz ОС : Android 11

: Android 11 Память : 4/128 ГБ + слот microSD

: 4/128 ГБ + слот microSD Габариты : 173 x 78.1 x 8.9 мм, 210 г.

: 173 x 78.1 x 8.9 мм, 210 г. Коммуникация : GSM/HSPA/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

: GSM/HSPA/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Интерфейсы : 3,5 мм, USB-C 2.0, сканер отпечатка пальца в кнопке Power

: 3,5 мм, USB-C 2.0, сканер отпечатка пальца в кнопке Power Аккумулятор: 5 000 мАч

Что в итоге?







В этом обзоре мы подробно расскажем о ZTE Blade V30 Vita. Новинка может похвастаться рядом нескучных характеристик, среди которых 6,82-дюймовый экран, тройная камера с основным датчиком на 48 МП и очень большая батарея с ёмкостью 5 000 мАч. Этого набора уже достаточно, чтобы заинтересовать, но так ли хорош смартфон в деле? Вы провели с ним несколько недель и сейчас поделимся своими впечатлениями.Компания сделала упор в дизайне ZTE Blade V30 Vita на яркие оттенки в оформлении корпусов. Впрочем, любители консервативных решений не останутся в стороне, поскольку для них предусмотрено классическое решение в цвете «серый графит». У нас побывала на тесте версия в цвете «синий кобальт».На левой грани устройства размещен только лоток для симок и карт памяти microSD. На правой — качелька громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатков пальца.На нижнем торце слева направо: разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников, отверстие микрофона, порт USB-C и решетка динамика. На верхнем расположилось только одно отверстие дополнительного микрофона.Спинка ZTE Blade V30 Vita покрыта текстурированной поверхностью, которая создаёт приятные тактильные ощущения. Также за счет этого решения смартфон увереннее располагается в ладони. Это приятное преимущество для такого массивного гаджета.В левом верхнем углу расположился блок камеры. Он не очень сильно выпирает из корпуса. В прямоугольной площадке производитель разместил три объектива и вспышку. Площадка глянцевая и покрашена в тон корпуса.Если не учитывать версию в сером оттенке, экстерьер ZTE Blade V30 Vita получился ярким и заметным. С уверенностью можно сказать, что он будет выделяться из довольно скучной массы смартфонов в черном и белом цвете.Смартфон оснащается 6,82-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1640) и плотностью пикселей 288 ppi. Соотношение экрана к поверхности корпуса составляет 91 процент.За время тестирования дисплей у нас не вызвал нареканий. Цветопередача естественная и насыщенная без искажений. Запаса яркости хватит почти для всех сценариев использования. В помещении у смартфона всё в порядке с углами обзора.С такого большого экрана очень приятно потреблять контент. Кино, сериалы, потоковое видео, электронные книги и простой просмотр интернета выглядят на такой диагонали впечатляюще.За производительность в ZTE Blade V30 Vita отвечает восьмиядерный процессор Octa-core с тактовой частотой 1.6 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а накопитель с ёмкостью на 128 ГБ. Хранилище можно расширить с помощью карточек памяти microSD.В целом производительность смартфона держится на среднем уровне. Запаса мощности хватает для повседневных задач. Фирменная оболочка довольно шустрая без лагов во взаимодействии с интерфейсом.Что касается гейминга, производитель не заявляет это, как основную характеристику смартфона, но, в целом, игры он вполне тянет. ZTE Blade V30 Vita достойно справляется с AA-проектами, а для запуска тяжелых многопользовательских хитов придется пожертвовать графикой и выставить настройки на минималках.С ощутимым нагревом во время тестирования столкнуться не пришлось. Длительная съёмка, продолжительный просмотр онлайн-видео и затяжной гейминг не раскаляют ZTE Blade V30 Vita до ощутимой температуры.Во время тестирования устройств из доступного сегмента всегда ищешь, где производитель пошел на компромисс. При заявленных характеристиках на первый взгляд может показаться, что проблемы всплывут в автономной работе гаджета. На деле с ZTE Blade V30 Vita оказалось, что как раз с этим у него полный порядок и автономность — одно из его основных достоинств. Аккумулятора на 5 000 мАч при средней интенсивности использования смартфона может хватить почти на два дня. Сразу стоит оговориться, что запас стопроцентной зарядки могут изрядно просадить игры и просмотр онлайн-видео.Компания ZTE Blade V30 Vita оборудован модулем основной камеры, которы состоит из LED-вспышки и трех объективов:Ярким днём при стабильном освещении камера смартфона способно выдавать вполне достойный результат для ценового диапазона устройства. Качество финальной картинки улучшают автофокус, режим HDR и функция распознавания сцены с помощью искусственного интеллекта.В большинстве случаев HDR неплохо отрабатывает сложное освещение. Мы специально для теста выбрали пасмурный денёк. Как видно на тестовых снимках, камера сохранила детализацию в темных и светлых областях кадра. Текстура неба на месте и не выбита пересветом при фокусировке на затемненных участках и объектах.ZTE Blade V30 Vita вполне приемлемо склеивает панорамы. Получаются фотографии с естественной и яркой цветопередачей, а также довольно большим количество деталей в светлых областях.Наличие макрообъектива открывает дополнительное пространство для творчества. С его помощью можно поснимать растения с необычным ракурсом, а также взглянуть на привычные предметы через призму короткого фокусного расстояния.В стандартном приложении камеры ZTE Blade V30 Vita имеется ночной режим. Ниже вы сможете оценить примеры его работы.Фронтальная камера у смартфона на 8 МП со светосилой f/2.0. В условиях с хорошим освещением она выдаёт качественные портретные снимки с правильным отделением переднего плана от фона. Ниже тестовые кадры в стандартном и режиме «Портрет».Напомним, вместе с ZTE Blade V30 Vita был представлен ZTE Blade V30. Он получил большой экран и модуль основной камеры, состоящий из четырех объективов с разрешением основного датчика на 64 МП. Диагональ его FHD+ экрана составляет 6,67 дюйма, соотношение сторон у дисплея 20:9, а соотношение к фронтальной поверхности — 91 процент. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с алгоритмами энергосбережения. Высокую производительность ZTE Blade V30 обеспечивает восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.Складывая все вводные в сухой и прагматичный итог можно отметить, что ZTE Blade V30 Vita получился сбалансированным устройством для своего ценового сегмента (стоимость 11 990 рублей). В качестве основных достоинств мы еще раз отметим крупный дисплей, батарею на 5 000 мАч и яркие расцветки.Из минусов обозначим неоднозначный массивный размер, который подойдет не под каждую руку. Это обуславливается наличием огромного экрана и ёмкого аккумулятора. Также стоит отметить большое количество предустановленного софта, но его можно удалить или отключить штатными средствами операционной системы. Несмотря на озвученные недостатки, ZTE Blade V30 Vita станет отличным выбором для повседневного использования и потребления развлекательного контента.